Лучше от них отказаться: шесть продуктов, вызывающих выпадение волос

Потеря до 100 волос в сутки считается нормой. Но иногда выпадение волос может быть чрезвычайно интенсивным и происходить по разным причинам, включая неправильное питание.

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Об этом пишет Радиотрек.

Например, волосы могут стать более склонными к выпадению из-за употребления сладкой газировки. Также вредно влияют соки, сладкие коктейли, чай и кофе с большим количеством сахара и сиропов.

Если вы ежедневно потребляете до пяти литров таких напитков, риск выпадения волос может увеличиться до 42 процентов.

Кроме того, плохо влияет на состояние волос, оказывает потребление быстрой пищи и консервированных продуктов.

Среди других распространенных причин потери волос следует выделить стресс, серьезные заболевания, дефицит витаминов, прием некоторых лекарственных препаратов, а также частое использование средств для укладки и фена для сушки волос.

Напомним, мы уже писали, как правильно сушить волосы, чтобы не навредить.

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