Кращі привітання для бабусі та дідуся з Новим роком 2023: картинки та віршики

Чимало українців сподіваються, що Новий рік 2023 принесе світле майбутнє та здійснення бажань. Попри війну не потрібно забувати про привітання найдорожчих вам людей.

UAportal зібрав найкращі привітання для бабусі та дідуся. В рік Чорного Водяного Кролика можете побажати близьким добробуту, швидкої перемоги, щастя та здоров'я.

Найкращі привітання з Новим роком у прозі

Дорога бабуся! Хочу, щоб в цей зимовий новорічний вечір добрий настрій і казкова атмосфера заповнили твій будинок чудесами, щастям і приємними несподіванками. Нехай завжди з тобою будуть удача і спокій!

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Улюблений дідусь, бажаю тобі чудового новорічного свята з прикрашеною ялинкою, багатим столом та з близькими людьми поруч. Ти завжди підтримуєш мене, схвалюєш мої вчинки, вчиш мене життя, радиш, як вчинити в тій чи іншій ситуації. Нехай у тебе в серці і на душі буде завжди тепло і сонячно!

Привітання для дідуся з Новим роком 2023

З Новим роком, моя добра бабулечка! Нехай вогники на твоїй новорічній ялинці будуть найяскравішими і дарують тобі радість, тепло і щастя! Я тебе міцно цілую і бажаю, щоб ти прожила ще багато-багато років.

Привітання з Новим роком для бабусі та дідуся - Новий рік 2023 привітання

Бабуся, у тебе – саме велике і добре серце. Нехай в Новому році воно залишається таким же!

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Дорога і найдобріша бабуся на світі! Нехай зникнуть всі твої турботи і хвороби, а з'являться гарний настрій і благополуччя!

Привітання з Новим роком для бабусі та дідуся - Новий рік 2023 привітання

Дорогі бабуся та дідусь, вітаємо з чарівним та чудовим святом – Новим роком! Як би не кружляли хуртовини, не тріщали морози, у вашому будинку завжди тепло та затишно, легко та весело. Нехай рік, що приходить, принесе ще багато радісних подій, приємних сюрпризів, щедрих подарунків. Нехай сім'я міцніє та росте. Благополуччя вам і величезного щастя.

Привітання з Новим роком у віршах

З Новорічними святами

І Різдвом Христовим

Вас дідусь ми хочем привітати

Щирим дружнім словом.

І до Вашого, щоб дому,

Радість прилетіла

І не знали щоб втомиЇї білі крила.

Привітання з Новим роком для бабусі та дідуся - Новий рік 2023 привітання

Рік новий іде новим кроком,

Дідуся й бабусю вітаєм з Новим роком!

Бажаєм здоров'я, доброї надії,

Хай в новому році збудуться мрії,

А святкова колядка на Різдво Христове

Дарує вам Віри, Надії й Любові.

Привітання з Новим роком для бабусі та дідуся - Новий рік 2023 привітання

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