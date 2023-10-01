Найкращі привітання з Днем захисника України у прозі та віршах

День захисників і захисниць України – велике державне свято, яке покликане вшанувати всіх тих героїв та героїнь, які мужньо захищають Батьківщину від ворогів. Через реформу церковного календаря, святкування перенесли з 14 на 1 жовтня.

Uaportal зібрав найкращі привітання та побажання захисникам України у прозі та віршах. Привітайте мужніх воїнів, які стримують ворожу навалу.

Вітаю Вас з чудовим святом – Днем захисника України. Цей день уособлює мужність, силу, честь і обов'язок! З усього серця бажаю вам міцного здоров'я, успіхів і процвітання. Нехай у вашому домі панують довіра і мир, а в роботі – стабільність!

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Вітаю тебе зі святом всіх мужчин, які не бояться стати на захист своїх близьких і своєї країни! Від імені всіх жінок я кажу спасибі тобі й таким чоловікам, як ти! Поруч з вами ми не боїмося відчувати себе захищеними й тендітними!

З нагоди свята вітаємо усіх, хто має високе звання захисника України! Шлемо сердечні вітання ветеранам, учасникам війни, військовослужбовцям, воїнам запасу, батькам та матерям солдатів та зичимо міцного здоров'я, добра, щастя, злагоди вам та вашим родинам.

Ти – справжній чоловік і ми пишаємося, що в українській армії є такі люди як ти. Щастя, здоров'я, тиші та миру тобі, дорогий наш захиснику! Спасибі тобі за те, що ти є у нас.

Сьогодні Україна святкує славне свято,

Це свято – чоловіче, твоє це свято, брате!

Це свято тих, хто ладен у будь-яку хвилину

Родину захищати і рідну Україну!

Хай мир панує завжди і спокій навкруги,

Будь-що тобі хай буде, мій брате, до снаги,

Хай множаться здобутки, життя хай процвітає,

Покровом Божа Матір тебе хай огортає!

Воїне, лицарю славний,

Ти зброю тримаєш в руках,

Щоб на нашу країну-державу

Злий не зазіхав ворог.

Будь мужній і будь достойний

Ти слави своїх батьків,

Відважний вкраїнський воїне,

Нащадку славних козаків!

Тату, ти наш захисник!

Зі святом я тебе вітаю!

Наш сімейний рятівник,

Дуже тебе поважаю!

Знай, що любимо тебе

І не зрадимо ніколи.

Вдача хай тебе веде

Гарною хай буде доля!

Нагадаємо, у травні 2023 року Священний Синод та Архиєрейський Собор УПЦ вирішив, що Українська Православна Церква перейде на Новоюліанський календар.

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