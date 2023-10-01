Лучшие поздравления с Днем защитника Украины в прозе и стихах

День защитников и защитниц Украины – большой государственный праздник, призванный почтить всех тех героев и героинь, которые мужественно защищают Родину от врагов. Из-за реформы церковного календаря, празднование перенесли с 14 на 1 октября.

Компания Uaportal собрала лучшие поздравления и пожелания защитникам Украины в прозе и стихах. Поздравьте мужественных воинов, сдерживающих вражеское нашествие.

Вітаю Вас з чудовим святом – Днем захисника України. Цей день уособлює мужність, силу, честь і обов'язок! З усього серця бажаю вам міцного здоров'я, успіхів і процвітання. Нехай у вашому домі панують довіра і мир, а в роботі – стабільність!

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Вітаю тебе зі святом всіх мужчин, які не бояться стати на захист своїх близьких і своєї країни! Від імені всіх жінок я кажу спасибі тобі й таким чоловікам, як ти! Поруч з вами ми не боїмося відчувати себе захищеними й тендітними!

З нагоди свята вітаємо усіх, хто має високе звання захисника України! Шлемо сердечні вітання ветеранам, учасникам війни, військовослужбовцям, воїнам запасу, батькам та матерям солдатів та зичимо міцного здоров'я, добра, щастя, злагоди вам та вашим родинам.

Ти – справжній чоловік і ми пишаємося, що в українській армії є такі люди як ти. Щастя, здоров'я, тиші та миру тобі, дорогий наш захиснику! Спасибі тобі за те, що ти є у нас.

Сьогодні Україна святкує славне свято,

Це свято – чоловіче, твоє це свято, брате!

Це свято тих, хто ладен у будь-яку хвилину

Родину захищати і рідну Україну!

Хай мир панує завжди і спокій навкруги,

Будь-що тобі хай буде, мій брате, до снаги,

Хай множаться здобутки, життя хай процвітає,

Покровом Божа Матір тебе хай огортає!

Воїне, лицарю славний,

Ти зброю тримаєш в руках,

Щоб на нашу країну-державу

Злий не зазіхав ворог.

Будь мужній і будь достойний

Ти слави своїх батьків,

Відважний вкраїнський воїне,

Нащадку славних козаків!

Тату, ти наш захисник!

Зі святом я тебе вітаю!

Наш сімейний рятівник,

Дуже тебе поважаю!

Знай, що любимо тебе

І не зрадимо ніколи.

Вдача хай тебе веде

Гарною хай буде доля!

Напомним, в мае 2023 Священный Синод и Архиерейский Собор УПЦ решил, что Украинская Православная Церковь перейдет на Новоюлианский календарь.

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