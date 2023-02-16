Лукашенко назвав умову, за якої Білорусь піде війною на Україну

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вкотре заявив, що білоруська армія не бере участі у війні росії проти України. Проте, зазначив він, ситуація може змінитися.

Під час спілкування з журналістами 16 лютого Лукашенко сказав, що "готовий разом із росіянами воювати з території Білорусі", проте лише в одному поки що випадку: "якщо звідти (з України. – Ред.) хоч один солдат прийде на територію Білорусі вбивати моїх людей".

"Якщо вони зроблять агресію проти Білорусі, відповідь буде найжорстокішою. І війна набуде зовсім іншого характеру", – заявив він.

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Пропагандистське білоруське видання БелТА зауважує, що слова диктатора стосувалися не лише України, а й інших країн-сусідів Білорусі.

Що стосується білоруської армії – чи буде вона задіяна у війні проти України, Лукашенко заявив: "Ми мирні люди. Ми знаємо, що таке війна. Ми не хочемо війни. І ми в жодному разі не збираємося вводити свої війська на територію України. Якщо тільки ви звідти не здійсните агресію на територію Білорусі. Ось моя відповідь. Вона дана давно".

З приводу співпраці з росіянами, диктатор пояснив, що "країни мають спільне військове угруповання". Він запевнив, що росія ніколи не просила, щоб Білорусь розпочала війну проти України.

Посилаючись на дані якоїсь розвідки Лукашенко заявив, що Захід хоче втягнути Білорусь у війну та буквально мріє про це, що дозволило б з урахуванням протяжності кордонів Білорусі додатково розтягнути фронт на 2,5 тис. кілометрів, що ускладнило б ситуацію для військ РБ та росії.

"Правильний розрахунок. Але порожній, безглуздий. Ми вам цього шансу не дамо. Але якщо тільки ви посмієте ступити на нашу землю, відповідь буде страшною. Західники знають, як і якою зброєю", – заявив він.

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Лукашенко стверджує, що наразі РБ налічує 75 тис. людей в армії. Він вважає, що "за необхідності за умов війни" можна збільшити її чисельність до півмільйона.

Щодо присутності білоруських вояків в Україні, які воюють на стороні росії, диктатор запевнив, що їх там немає: "Скільки Лукашенко туди послав людей? Скільки? Нуль! І ви мені дорікаєте. Я туди не посилаю людей і не збираюся".

Лукашенко запевнив журналістів, що до початку російської війни "з боку України готувався удар ракетними системами залпового вогню" по території РБ. "Це були навмисні дії української сторони. Не знаю тільки, навіщо це треба було. Вони в перші хвилини зазнали удару з території Білорусі. Це було за кілька хвилин – вранці перед початком спеціальної військової операції".

Також білоруський диктатор заявив, що з 2020 року Україна "фактично першою запровадила санкції" щодо Білорусі, ще навіть до того, як це зробили західні країни. "Не США, не англосакси, не Західна Європа. А, на жаль, наша рідна Україна. Небо закрила, провокації почали здійснювати, готували бойовиків", – сказав він.

Він також не вірить у російське вторгнення в Україну: "Ви кажете – "вторгнення". А я вважаю, що не вторгнення… Українська влада сама спровокувала цю "операцію". Ось подібними діями. Я їх лише кілька назвав. Треба було тоді домовитися з росією про те, щоб не було цієї війни. Але все було націлено, починаючи в тому числі з Мінських угод, щоб розв'язати війну".

Лукашенко ще раз наголосив: "Жодного вторгнення не було. Я вважаю, це захист інтересів росії і тих людей, які там жили (на сході України. – Ред.), – російських людей".

Він вкотре звинуватив західні країни у намірах розв'язати війну з росією: "Ви росію звинувачуєте. О, це ви хочете руками поляків розчленувати Україну".

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Також він звинуватив Захід, що він не хоче мирних переговорів з рф. "Ви сьогодні винуватці ескалації. Сьогодні гинуть люди. Давайте це зупинимо. Все зараз для цього є. Ні. Ви цього не хочете. І я навіть не скажу "ви" – Європа до цього готова, вона знає, що може бути. Американці не хочуть цього. І нахилили Європу, поставили її в позу, і роблять із нею все, що хочуть".

Нагадаємо, що де-факто президент Білорусі Олександр Лукашенко боїться зради з боку Комітету державної безпеки. Через недовіру до спецслужб він створює додатковий підрозділ охорони.

Також Лукашенко у грудні відмітився новою цинічною заявою про війну в Україні.

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