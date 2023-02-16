Лукашенко назвал условие, при котором Беларусь пойдет войной на Украину

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в очередной раз заявил, что белорусская армия не участвует в войне россии против Украины. Однако, отметил он, ситуация может измениться.

Во время общения с журналистами 16 февраля Лукашенко сказал, что "готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси", однако лишь в одном пока случае: "если оттуда (из Украины. – Ред.) хоть один солдат придет на территорию Беларуси убивать моих" людей".

"Если они сделают агрессию против Беларуси, ответ будет жесточайшим. И война приобретет совсем другой характер", – заявил он.

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Пропагандистское белорусское издание БелТА отмечает, что слова диктатора касались не только Украины, но и других стран-соседей Беларуси.

Что касается белорусской армии – будет ли она задействована в войне против Украины, Лукашенко заявил: "Мы мирные люди. Мы знаем, что такое война. Мы не хотим войны. И мы ни в коем случае не собираемся вводить свои войска на территорию Украины. Если только вы оттуда не совершите агрессию на территорию Беларуси. Вот мой ответ. Он дан давно".

По поводу сотрудничества с россиянами, диктатор объяснил, что "страны имеют общую военную группировку". Он заверил, что россия никогда не просила, чтобы Беларусь начала войну против Украины.

Ссылаясь на данные разведки Лукашенко заявил, что Запад хочет втянуть Беларусь в войну и буквально мечтает об этом, что позволило бы с учетом протяженности границ Беларуси дополнительно растянуть фронт на 2,5 тыс. километров, что усложнило бы ситуацию для войск РБ и россии.

"Правильный расчет. Но пуст, бессмыслен. Мы вам этого шанса не дадим. Но если только вы посмеете ступить на нашу землю, ответ будет страшным. Западники знают, как и каким оружием", – заявил он.

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Лукашенко утверждает, что в настоящее время РБ насчитывает 75 тыс. человек в армии. Он считает, что "при необходимости в условиях войны" можно увеличить ее численность до полумиллиона.

Относительно присутствия белорусских воинов в Украине, воюющих на стороне россии, диктатор заверил, что их там нет: "Сколько Лукашенко туда послал людей? Сколько? Ноль! И вы меня упрекаете. Я туда не посылаю людей и не собираюсь".

Лукашенко заверил журналистов, что к началу российской войны со стороны Украины готовился удар ракетными системами залпового огня по территории РБ. "Это были умышленные действия украинской стороны. Не знаю только, зачем это нужно было. Они в первые минуты получили удар с территории Беларуси. Это было через несколько минут – утром перед началом специальной военной операции".

Также белорусский диктатор заявил, что с 2020 года Украина "фактически первой ввела санкции" в отношении Беларуси еще даже до того, как это сделали западные страны. "Не США, не англосаксы, не Западная Европа. А, к сожалению, наша родная Украина. Небо закрыла, провокации начали совершать, готовили боевиков", – сказал он.

Он также не верит в российское вторжение в Украину: "Вы говорите – "вторжение". А я считаю, что не вторжение... Украинская власть сама спровоцировала эту "операцию". Вот подобными действиями. Я их лишь несколько назвал. Надо было тогда договориться с россии о том, чтобы не было этой войны. Но все было нацелено, начиная в том числе с Минских соглашений, чтобы развязать войну".

Лукашенко еще раз подчеркнул: "Никакого вторжения не было. Я считаю, это защита интересов россии и тех людей, которые там жили (на востоке Украины. – Ред.), – русских людей".

Он в очередной раз обвинил западные страны в намерениях развязать войну с россией: "Вы вините россию. О, это вы хотите руками поляков расчленить Украину".

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Также он обвинил Запад, что он не хочет мирных переговоров с россией. "Вы сегодня виновники эскалации. Сегодня гибнут люди. Давайте это остановим. Все сейчас для этого есть. Нет. Вы этого не хотите. И я даже не скажу "вы" – Европа к этому готова, она знает, что может быть. Американцы не хотят этого. И наклонили Европу, поставили ее в позу, и делают с ней все, что хотят.

Напомним, что де-факто президент Беларуси Александр Лукашенко боится предательства Комитета государственной безопасности. По недоверию к спецслужбам он создает дополнительное подразделение охраны.

Также Лукашенко в декабре отметился новым циничным заявлением о войне в Украине.

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