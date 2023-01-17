Лукашенко создает дополнительное подразделение охраны: боится предательства

Де-факто президент Беларуси Александр Лукашенко боится предательства Комитета государственной безопасности. По недоверию к спецслужбам он создает дополнительное подразделение охраны.

С этой целью он привлекает сотрудников частной компании. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Отмечается, что Лукашенко вроде бы опасается возможной ликвидации. В частности, он считает, что белорусский КГБ готов пойти против самопровозглашенного президента.

Поэтому диктатор посредством частной охранной компании якобы сформировал новое подразделение личной охраны. По информации белорусского подполья, речь идет о компании "ГардСервис", на которую уже возложена задача по формированию ЧВК для участия в войне против украинцев.

Видео дня

Напомним, Лукашенко в декабре отметился новым циничным заявлением о войне в Украине.

Ранее украинский дипломат Роман Бессмертный сказал, что считает возможным новое наступление оккупационной армии по направлению Белоруссии. По его словам, диктаторов владимира путина и Александра Лукашенко ожидают либо трибунал, либо ликвидация.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!