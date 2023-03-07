Лукашенко обізвав Зеленського: 'Бігає навколо Білорусі, надсилає до нас людей'

Самопроголошений білоруський президент Олександр Лукашенко прокоментував атаку на російський літак А-50 під Мінськом. Він звинуватив у влаштуванні диверсії українську сторону.

Лукашенко заявив, що у Білорусі затримали "терориста українських спецслужб", а також його посібників, які причетні до спроби диверсії щодо літака А-50 на аеродромі Мачулищі.

Диктатор заявив, що "Служба безпеки України, керівництво ЦРУ чи то збоку, чи то за спиною розробляють операцію проти Республіки Білорусь. Був підготовлений терорист. Він росіянин, з російським паспортом, має український паспорт. Народився у Кривому Розі, жив у Криму. Родичі в Австрії деякі, деякі залишилися в Києві. Він був завербований спецслужбою України в 2014, начебто, році. Айтішник або IT-технологія, який добре розуміється. Готувався для вчинення терористичних актів".

Читайте також: Путін будь-яким способом намагається втягнути Лукашенка у війну - ГУР

Потім Лукашенко заявив, що "терористи" обрали для атаки на літак "маленький безпілотник".

"Тому що, якби вони використовували великий, то системи нашого стеження, звичайно, його відстежили б. Але маленький цей безпілотник китайського виробництва, який продається і в наших магазинах, ми встановили, – він був проданий у США, а потім повернувся в Україну. І в Україні були задіяні ці два безпілотники, навчена ця людина та інші, які йому допомагали".

За його словами, значних ушкоджень цей літак не зазнав.

Лукашенко стверджує, що цей літак"не російський": "Це я попросив президента росії направити мені повітряне угруповання для того, щоб ми могли здійснювати контроль периметром наших білоруських кордонів та у спільному білорусько-російському угрупованні відпрацьовувати певні навички".

Раніше: Білорусь офіційно звинуватила Україну у підготовці нападу - МЗС

Він стверджує, що цей літак "ніколи не залітав на територію України, навіть не наближався до кордону".

Після свого спічту він накинувся з критикою на президента України Володимира Зеленського.

"Висновок один. Я ще якось думав, що Україні потрібний світ, що Зеленський вболіває за свій народ. Президент Зеленський просто гнида. Просто гнида! Такі операції не проводяться без погодження з керівником країни та головнокомандувачем. Це я вам говорю як президент, — заявив Лукашенко.

Він продовжив: "Гнида тому, що він бігає навколо Білорусі, надсилає до нас людей і просить, як я вже казав: "Давайте укласти пакт про ненапад, давайте домовимося, у нас з вами немає жодних проблем". На що я казав: "Ми не збираємось нападати". Ні, давайте підпишемо договір під заступництвом Організації Об'єднаних Націй, що ви на нас не нападете. Ви чули всі ці заяви. І в цей час... Що ж, виклик кинутий", – сказав білоруський диктатор.

Читайте також: Лукашенко заявив, що ОДКБ доведеться визначитися з позицією щодо війни в Україні (відео)

Лукашенко запевнив, що Білорусь не має наміру бути втягнутою у війну.

"Якщо вони розраховують (адже я знаю, що вони хочуть нас втягнути у війну за командою американців)… Якщо ви думаєте, що ви, кинувши цей виклик, втягніть нас у війну завтра, яка сьогодні йде вже по всій Європі, ви помиляєтеся", — сказав він.

Раніше Лукашенко заявив, що білоруська армія не бере участі у війні росії проти України. Проте, зазначив він, ситуація може змінитися.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!