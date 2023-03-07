Лукашенко обозвал Зеленского: 'Бегает вокруг Беларуси, присылает к нам людей'

Самопровозглашенный белорусский президент Александр Лукашенко прокомментировал атаку на российский самолет А-50 под Минском. Он обвинил в устройстве диверсии украинскую сторону.

Лукашенко заявил, что в Беларуси задержали "террориста украинских спецслужб", а также его пособий, причастных к попытке диверсии по самолету А-50 на аэродроме Мачулищи.

Диктатор заявил, что "Служба безопасности Украины, руководство ЦРУ то ли со стороны, то ли за спиной разрабатывают операцию против Республики Беларусь. Был подготовлен террорист. Он россиянин, с российским паспортом, имеет украинский паспорт. Родился в Кривом Роге, жил в Крыму. Родственники в Австрии некоторые, некоторые остались в Киеве. Он был завербован спецслужбой Украины в 2014 году. Айтишник или хорошо понимаемый IT-технология. Готовился для совершения террористических актов".

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Затем Лукашенко заявил, что "террористы" выбрали для атаки на самолет "маленький беспилотник".

"Потому что, если бы они использовали большой, то системы нашей слежки, конечно, его бы отследили. Но маленький этот беспилотник китайского производства, который продается и в наших магазинах, мы установили, – он был продан в США, а затем вернулся в Украину". И в Украине были задействованы эти два беспилотника, обучен этот человек и другие, которые ему помогали".

По его словам, значительных повреждений этот самолет не получил.

Лукашенко утверждает, что этот самолет "не российский": "Это я попросил президента России направить мне воздушную группировку для того, чтобы мы могли осуществлять контроль периметром наших белорусских границ и в общей белорусско-российской группировке отрабатывать определенные навыки".

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Он утверждает, что этот самолет "никогда не залетал на территорию Украины, даже не приближался к границе".

После своего жара он набросился с критикой на президента Украины Владимира Зеленского.

"Вывод один. Я еще как-то думал, что Украине нужен мир, что Зеленский болеет своим народом. Президент Зеленский просто гнида. Просто гнида! Такие операции не проводятся без согласования с руководителем страны и главнокомандующим. Это я вам говорю как президент, — заявил Лукашенко.

Он продолжил: "Гнида потому, что он бегает вокруг Беларуси, посылает к нам людей и просит, как я уже говорил: "Давайте заключить пакт о ненападении, давайте договоримся, у нас с вами нет никаких проблем". На что я говорил: "Мы не собираемся нападать". Нет, давайте подпишем договор под покровительством Организации Объединенных Наций, что вы на нас не нападете. Вы слышали все эти заявления. И в это время... Что ж, вызов брошен", – сказал белорусский диктатор.

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Лукашенко заверил, что Беларусь не намерена быть вовлечена в войну.

"Если они рассчитывают (ведь я знаю, что они хотят нас втянуть в войну по команде американцев)… Если вы думаете, что вы, бросив этот вызов, втяните нас в войну завтра, которая сегодня идет уже по всей Европе, вы ошибаетесь", – сказал он.

Ранее Лукашенко заявил, что белорусская армия не участвует в войне России против Украины. Однако, отметил он, ситуация может измениться.

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