Лукашенко створює додатковий підрозділ охорони: боїться зради

Де-факто президент Білорусі Олександр Лукашенко боїться зради з боку Комітету державної безпеки. Через недовіру до спецслужб він створює додатковий підрозділ охорони.

Для цього він залучає співробітників приватної компанії. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що Лукашенко нібито побоюється можливої ліквідації. Зокрема, він вважає, що білоруський КДБ готовий піти проти самопроголошеного президента.

Тому диктатор за допомогою приватної охоронної компанії нібито сформував новий підрозділ особистої охорони. За інформацією білоруського підпілля, йдеться про компанію "ГардСервіс", на яку вже покладено завдання щодо формування ПВК для участі у війні проти українців.

Нагадаємо, Лукашенко у грудні відмітився новою цинічною заявою про війну в Україні.

Раніше український дипломат Роман Безсмертний сказав, що вважає можливим новий наступ окупаційної армії з напрямку Білорусі. За його словами, диктаторів владіміра путіна та Олександра Лукашенка очікують або трибунал, або ліквідація.

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