'Магічна' повня 6 квітня 2023: що категорично не можна робити і як залучити удачу

Рожева повня, яка відбудеться 6 квітня 2023 року, є особливою датою, коли можна змінити своє життя. Це найкращий період для того, щоб підбити підсумки та поставити собі нові цілі.

За словами астрологів, у повню потрібно направити енергію в правильне русло, залишивши позаду всі труднощі та невдачі. Варто приділити більше часу відпочинку, роздумам про себе та продумати плани на майбутнє.

6 квітня Місяць перейде у знак Діви, що дуже вплине на життя людей – багато хто відчує сильний приплив енергії та бажання змінити життя на краще.

Як залучити удачу 6 квітня

Астрологи радять у цей день створити карту бажань – енергія, яка йде від Рожевого Місяця, допоможе досягти бажаних цілей у найкоротші терміни. Щоб залучити благополуччя до будинку, фахівці радять поставити в кожну спальню в будинку глечик зі святою водою і занурити в неї гілочку верби.

У повню також рекомендують зайнятися оздоровчими практиками, фізичними вправами та переглянути раціон харчування. Якщо давно перебуваєте у сварці з близькими людьми, то це найкращий день для примирення

Що не можна робити в повню

У повню категорично не можна сваритися – навіть дрібна сварка може перерости у великий скандал, який матиме негативні наслідки. Контролювати свої емоції цього дня дуже важко. Не можна займатися і вирішенням фінансових питань, особливо якщо плануєте позичити гроші у близьких або взяти кредит.

Не варто в повню починати нові справи, стригти волосся і вирушати в далеку дорогу, ризик несприятливого результату дуже великий.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

У той же час є люди, які легко керують іншими і досягають великих висот у кар'єрі. Вони мають всі лідерські якості, завойовують авторитет у суспільстві і багато заробляють, що дозволяє їх назвати кращими лідерами.