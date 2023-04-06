'Магическое' полнолуние 6 апреля 2023: что категорически нельзя делать и как привлечь удачу

Розовое полнолуние, которое состоится 6 апреля 2023 года, является особенной датой, когда можно преобразить свою жизнь. Это лучший период для того, чтобы подвести итоги и поставить себе новые цели.

По словам астрологов, в полнолуние нужно направить энергию в правильное русло, оставив позади все трудности и неудачи. Стоит уделить больше времени отдыху, размышлениям о себе и продумать планы на будущее.

6 апреля Луна перейдет в знак Девы, что очень повлияет на жизнь людей – многие почувствуют сильный прилив энергии и желание изменить жизнь в лучшую сторону.

Как привлечь удачу 6 апреля

Астрологи советуют в этот день создать карту желаний – энергия, которая исходит от Розовой Луны, поможет достигнуть желаемых целей в кратчайшие сроки. Чтобы привлечь благополучие в дом, специалисты советуют поставить в каждую спальню в доме кувшин со святой водой и окунуть в нее веточку вербы.

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В полнолуние также рекомендуют заняться оздоровительными практиками, физическими упражнениями и пересмотреть рацион питания. Если давно находитесь в ссоре с близкими людьми, то этот лучший день для примирения

Что нельзя делать в полнолуние

В полнолуние категорически нельзя ссориться – даже мелкая ссора может перерасти в большой скандал, который будет иметь негативные последствия. Контролировать свои эмоции в этот день очень трудно. Нельзя заниматься и решением финансовых вопросов, особенно если планируете одолжить деньги у близких или взять кредит

Не стоит в полнолуние начинать новые дела, стричь волосы и отправляться в дальний путь, риск неблагоприятного исхода очень велик.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоёвывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.