Магнітна буря 'червоного рівня' вдарила по Землі: скільки триватиме і як вберегти здоров’я

Зараз Землю охопила потужна магнітна буря, хоча ще зранку науковці очікували спокійну сонячну активність. Геомагнітне збурення триватиме протягом кількох днів, але поступово його інтенсивність почне спадати.

Як повідомляє ресурс Meteoagent, що формує графіки геомагнітної активності на основі даних супутників NOAA, TESIS і провідних метеолабораторій світу, у понеділок, 16 червня, зафіксовано сильну магнітну бурю "червоного" рівня з показником 4,8 бала.

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Втім, така інтенсивність довго не триматиметься: вже у вівторок, 17 червня, рівень бурі знизиться до 3,7 бала, що відповідає середньому рівню. На середу, 18 червня, прогнозується "помаранчева" активність. А вже у четвер, 19 червня, буря піде на спад і до кінця тижня нових геомагнітних збурень не очікується.

Варто розуміти, що погодні умови на Сонці можуть змінюватися дуже швидко, тож навіть якщо зранку не передбачалося жодних бур, це не гарантує, що вони не виникнуть пізніше протягом дня.

Раніше ми розповідали, чому виникають магнітні бурі та як їх спрогнозувати.

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