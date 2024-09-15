Магнітні бурі сягнули червоного рівня небезпеки: скільки часу штормитиме

У вересні 2024 магнітні бурі стали особливо активними. Останній тиждень геомагнітні шторми щодня досягали небезпечного червоного рівня. Ситуація особливо не зміниться й наступними днями.

Як повідомляє сервіс Meteoagent, 15 вересня на Землі триває п'ятибальний шторм, який посилиться до 7 балів вже 16 вересня, у понеділок. Ця магнітна буря триватиме три доби, лише 18 вересня її потужність спаде до 3 балів.

Від 19 по 25 вересня геомагнітне поле Землі перебуватиме у спокійному стані. З 26 по 28 шторми посиляться знову до небезпечного червоного рівня.

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Коли магнітні бурі у вересні 2024

Магнітні бурі календар. Джерело: meteoagent.com/solar-flares-storms Магнітні бурі календар. Джерело: meteoagent.com/solar-flares-storms

Що таке магнітні бурі?

Магнітні бурі – це збурення магнітного поля Землі, які виникають внаслідок сонячної активності. Коли на Сонці відбуваються спалахи, у космос викидаються величезні хмари заряджених частинок. Коли ці частинки досягають Землі, вони взаємодіють з нашим магнітним полем, викликаючи магнітні бурі.

Як діють магнітні бурі на людину?

Багато людей, особливо метеозалежні, відчувають вплив магнітних бур на своє самопочуття. Найчастіше це проявляється як:

Головний біль

Слабкість і сонливість

Зміни настрою: дратівливість, тривога, депресія

Проблеми зі сном

Загострення хронічних захворювань.

Як вберегтися від впливу магнітних бур?

Хоча повністю уникнути впливу магнітних бур неможливо, є кілька способів зменшити їхній негативний вплив:

правильне харчування, достатній сон, регулярні фізичні навантаження зміцнюють організм і допомагають йому краще протистояти зовнішнім впливам.

намагайтеся лягати спати і прокидатися в один і той же час, навіть у вихідні дні.

куріння, алкоголь та кава можуть посилювати негативний вплив магнітних бур.

займайтеся йогою, медитацією або іншими видами релаксації, щоб зняти стрес.

Нагадаємо, у травні 2024 року Землю охопив потужний геомагнітний шторм, який спричинив зміни в атмосфері, яких досі не спостерігали. Він був викликаний серією викидів корональної маси (CME) від Сонця і став найсильнішим за останні 20 років. Серед наслідків бурі науковці виявили величезну спіральну структуру в термосфері та зникнення іоносфери в середніх широтах.

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