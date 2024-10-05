Магнітні бурі посилилися й триватимуть довше, ніж передбачалося: прогноз на тиждень

На початку жовтня геомагнітне поле Землі перебуває під дією потужних магнітних штормів, що сягнули червоного рівня небезпечності. Період збурень триватиме упродовж 10 діб.

За прогнозом сервісу Meteoagent, 5 та 6 жовтня триватиме магнітна буря силою у сім балів. 7 жовтня вона стихне до 4 балів. 8 та 9 жовтня геомагнітних штормів не відбуватиметься.

Однак з 10 по 12 жовтня магнітні бурі вдарять по Землі з новою силою.

Коли магнітні бурі у жовтні 2024. Джерело: meteoagent.com/solar-flares-storms Коли магнітні бурі у жовтні 2024. Джерело: meteoagent.com/solar-flares-storms

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Що таке магнітні бурі?

Магнітні бурі - це періоди, коли магнітне поле Землі зазнає значних змін під впливом сонячної активності. Ці зміни можуть призвести до порушення роботи електромереж, систем зв'язку та навігації, а також негативно впливати на самопочуття людей.

Як виникають магнітні бурі?

Магнітні бурі виникають, коли на Сонці відбуваються спалахи або викиди корональної маси. Ці явища генерують потоки заряджених частинок, які, досягаючи Землі, впливають на її магнітне поле.

Як магнітні бурі впливають на людей?

Вплив магнітних бур на людей може бути різним, але найчастіше спостерігаються такі симптоми:

Головний біль

Запаморочення

Нудота

Слабкість

Підвищена дратівливість

Порушення сну

Як пережити магнітні бурі?

Слідкуйте за прогнозом магнітних бур. Захищайте себе від сонця. Пийте багато води. Вживайте їжу, багату на калій і магній. Відмовтеся від алкоголю та кофеїну. Дотримуйтесь режиму дня. Займайтеся спортом. Приймайте контрастний душ. Слухайте спокійну музику. Уникайте стресових ситуацій.

Якщо ви відчуваєте сильний вплив магнітної бурі, зверніться до лікаря.

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