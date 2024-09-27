Магнітні бурі у жовтні 2024: календар небезпечних дат

Жовтень 2024 року стане місяцем підвищеної сонячної активності, що супроводжуватиметься магнітними бурями, які можуть негативно впливати на здоров'я. Фахівці з Центру передбачення космічної погоди NOAA (Національне агентство океанографії та атмосфери США) назвали конкретні дати, коли очікуються найбільш інтенсивні бурі.

За прогнозами, середні магнітні бурі можуть відбутися з 5 по 10 жовтня. Окрім цього, потужні магнітні бурі прогнозуються на 7, 13, 15, 18 і 29 жовтня. В ці дні особливо чутливі до змін погоди люди можуть відчувати погіршення самопочуття.

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Графік магнітних бур з Метеоагент. Джерело: meteoagent.com/solar-flares-storms Графік магнітних бур з Метеоагент. Джерело: meteoagent.com/solar-flares-storms

Магнітні бурі, викликані сонячними спалахами, можуть призводити до головного болю, втоми, дратівливості та навіть зміни настрою. Особливо вразливими до таких явищ є люди з хронічними захворюваннями, серцево-судинними проблемами або метеочутливістю.

Для того, щоб мінімізувати негативний вплив магнітних бур на організм, фахівці радять підтримувати водний баланс, регулярно пити достатню кількість води та дотримуватися збалансованого харчування, збагаченого вітамінами й мінералами. Легка фізична активність на свіжому повітрі також допоможе покращити самопочуття, однак варто уникати надмірних навантажень. Техніки релаксації, як-от медитація чи глибоке дихання, можуть допомогти знизити рівень стресу.

Уважність до свого здоров'я під час періодів магнітної активності допоможе легше перенести ці природні явища та зберегти гарне самопочуття.

Нагадаємо, сонячний шторм знищив частину магнітного поля нашої планети та утворив "магістраль" між Сонцем і Землею.

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