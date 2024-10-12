Магнітні бурі в Україні: розклад небезпечних періодів на тиждень

11 та 12 жовтня мешканці планети зіткнулися зі значними магнітними бурями, які досягли індексу K-9 та K-6 відповідно. Це є показником дуже сильної сонячної активності, яка здатна викликати вплив на здоров'я людей та роботу електронних систем.

Такі інтенсивні бурі можуть призвести до головного болю, втоми, безсоння та навіть проблем із серцево-судинною системою у людей, чутливих до змін геомагнітного поля. Згідно з графіком, після піку активності ситуація стабілізується: 13 та 14 жовтня індекс K знизиться до рівня 4, що вказує на середню інтенсивність бур.

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Це означає, що вплив сонячної активності поступово слабшатиме. Починаючи з 15 жовтня, індекс K досягне рівня 2, що є нормальним для геомагнітного поля. Така ситуація збережеться до 21 жовтня.

Магнітні бурі: календар. Джерело: meteoagent.com/solar-flares-storms Магнітні бурі: календар. Джерело: meteoagent.com/solar-flares-storms

Однак прогноз на листопад також вказує на новий спалах сонячної активності. Очікується, що 3 листопада індекс K знову підвищиться до рівня 5, що означає початок нової магнітної бурі, хоч і менш інтенсивної, ніж у жовтні.

Фахівці рекомендують підготуватися до таких подій, особливо людям, які страждають на хронічні захворювання. Під час магнітних бур слід більше відпочивати, пити достатньо води та уникати зайвих фізичних навантажень.

Нагадаємо, ми писали, що науковці з'ясували, як масштабна сонячна буря "подарувала" Землі нове радіаційне кільце.

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