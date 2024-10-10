Українці спостерігають північне сяйво: дивовижне явище спричинили потужні магнітні бурі (фото)

Увечері 10 жовтня 2024 року країнці стали свідками рідкісного і неймовірно красивого природного явища – північного сяйва. Це явище зазвичай спостерігається в полярних регіонах, але з'явилося над багатьма областями України.

Причиною такого незвичайного явища стали потужні магнітні бурі, які виникли внаслідок активності Сонця. Заряджені частинки сонячного вітру, взаємодіючи з магнітним полем Землі, створюють у верхніх шарах атмосфери яскраві світіння, які ми бачимо як сяйво.

Також читайте: Вчені вперше виявили на Сонці випромінення, яке нагадує полярне сяйво

Північне сяйво над Україною – це досить рідкісне явище, оскільки наша країна розташована далеко від геомагнітних полюсів Землі. Однак, під час особливо сильних магнітних бур, такі як та, що сталася нещодавно, полярні сяйва можуть спостерігатися і в середніх широтах.

Північне сяйво в небі над Україною. Джерело: t.me/kievreal1

Північне сяйво в небі над Україною. Джерело: Суспільне Суми

Північне сяйво в небі над Україною. Джерело: ТГ-канал ''Типичный Донецк''

Північне сяйво в небі над Україною. Джерело: t.me/kievreal1

Північне сяйво в небі над Україною. Джерело: t.me/kievreal1

Північне сяйво в небі над Україною. Джерело: t.me/kievreal1

Північне сяйво в небі над Україною. Джерело: t.me/kievreal1

Північне сяйво в небі над Україною. Джерело: t.me/kievreal1

Багато українців ділилися у соціальних мережах фотографіями і відеороликами цього дивовижного природного явища. Яскраві смуги зеленого, рожевого та фіолетового кольору, що переливаються на нічному небі, справді вражають своєю красою.

Що таке північне сяйво?

Північне сяйво (аврора бореаліс) – це світіння верхніх шарів атмосфери, переважно в полярних регіонах, яке створює враження дивовижних небесних танців.

Північне сяйво в небі над Україною. Джерело: t.me/kievreal1

Як виникає північне сяйво?

Все починається на Сонці, де постійно відбуваються вибухи та викиди заряджених частинок. Ці частинки, рухаючись у космосі, утворюють так званий сонячний вітер. Коли сонячний вітер досягає Землі, він взаємодіє з її магнітним полем. Заряджені частинки спрямовуються до магнітних полюсів планети. Потрапляючи в атмосферу Землі, заряджені частинки зіштовхуються з атомами кисню та азоту. Під час цих зіткнень атоми збуджуються і випромінюють світло. Саме це світіння ми бачимо як північне сяйво.

Північне сяйво в небі над Україною. Джерело: t.me/kievreal1

Чому північне сяйво має різні кольори?

Колір північного сяйва залежить від того, з якими атомами взаємодіють заряджені частинки:

Зелений колір: виникає при взаємодії з атомами кисню на висоті близько 100 км.

Червоний колір: також виникає при взаємодії з атомами кисню, але на більшій висоті.

Фіолетовий і синій кольори: з'являються при взаємодії з азотом.

Північне сяйво в небі над Україною. Джерело: t.me/kharkivlife

Нагадаємо, востаннє українці спостерігали північне сяйво у ніч на 13 серпня 2024 року.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!