В Україні спостерігали вражаюче північне сяйво, яке виникло після потужної магнітної бурі (фото)
У ніч на 13 серпня українці стали свідками унікального природного явища – північного сяйва. Це рідкісне для наших широт оптичне явище зачарувало мешканців кількох областей України.
Українці ділилися фото та відео небесного явища в соцмережах:
Що таке північне сяйво?
Північне сяйво – це світіння верхніх шарів атмосфери, спричинене взаємодією заряджених частинок сонячного вітру з магнітним полем Землі. Зазвичай це явище можна спостерігати у високих широтах, наприклад, у Скандинавії чи Канаді. Однак, іноді потужні сонячні спалахи можуть спричинити появу північного сяйва і у низьких широтах, таких як Україна.
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Де спостерігали північне сяйво в Україні?
Світіння нічного неба в нехарактерних для цього явища широтах помітили жителі Львівської, Харківської, Дніпропетровської, Чернігівської та Сумської областей. Світлові смуги рожевого кольору розфарбували нічне небо, створивши незабутнє видовище.
Чому північне сяйво з'явилося в Україні?
Причиною цього явища став потужний геомагнітний шторм, який накрив Землю напередодні. Саме він і спричинив появу північного сяйва в незвичайних для цього явища широтах.
Україна розташована занадто далеко від магнітних полюсів Землі, де зазвичай спостерігається північне сяйво. Тому поява цього явища в наших широтах є досить рідкісною подією.
Нагадаємо, крім північного сяйва, українці могли спостерігати ще одне астрономічне явище – метеорний потік Персеїди. Цей щорічний "зорепад" є одним з найпопулярніших серед астрономів-любителів.
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