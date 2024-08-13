В Україні спостерігали вражаюче північне сяйво, яке виникло після потужної магнітної бурі (фото)

У ніч на 13 серпня українці стали свідками унікального природного явища – північного сяйва. Це рідкісне для наших широт оптичне явище зачарувало мешканців кількох областей України.

Українці ділилися фото та відео небесного явища в соцмережах:

Що таке північне сяйво?

Північне сяйво – це світіння верхніх шарів атмосфери, спричинене взаємодією заряджених частинок сонячного вітру з магнітним полем Землі. Зазвичай це явище можна спостерігати у високих широтах, наприклад, у Скандинавії чи Канаді. Однак, іноді потужні сонячні спалахи можуть спричинити появу північного сяйва і у низьких широтах, таких як Україна.

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Північне сяйво в Україні 13 серпня. Джерело: Соцмережі

Північне сяйво в Україні 13 серпня. Джерело: Соцмережі

Північне сяйво в Україні 13 серпня. Джерело: Соцмережі

Північне сяйво в Україні 13 серпня. Джерело: Соцмережі

Північне сяйво в Україні 13 серпня. Джерело: Соцмережі

Північне сяйво в Україні 13 серпня. Джерело: Соцмережі

Північне сяйво в Україні 13 серпня. Джерело: Соцмережі

Північне сяйво в Україні 13 серпня. Джерело: Соцмережі

Північне сяйво в Україні 13 серпня. Джерело: Соцмережі

Де спостерігали північне сяйво в Україні?

Світіння нічного неба в нехарактерних для цього явища широтах помітили жителі Львівської, Харківської, Дніпропетровської, Чернігівської та Сумської областей. Світлові смуги рожевого кольору розфарбували нічне небо, створивши незабутнє видовище.

Чому північне сяйво з'явилося в Україні?

Причиною цього явища став потужний геомагнітний шторм, який накрив Землю напередодні. Саме він і спричинив появу північного сяйва в незвичайних для цього явища широтах.

Україна розташована занадто далеко від магнітних полюсів Землі, де зазвичай спостерігається північне сяйво. Тому поява цього явища в наших широтах є досить рідкісною подією.

Нагадаємо, крім північного сяйва, українці могли спостерігати ще одне астрономічне явище – метеорний потік Персеїди. Цей щорічний "зорепад" є одним з найпопулярніших серед астрономів-любителів.

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