В Украине наблюдали поразительное северное сияние, возникшее после мощной магнитной бури (фото)

В ночь на 13 августа украинцы стали свидетелями уникального природного явления – северного сияния. Это редкое для наших широт оптическое явление очаровало жителей нескольких областей Украины.

Украинцы делились фото и видео небесного явления в соцсетях:

Что такое северное сияние?

Северное сияние – это свечение верхних слоев атмосферы, вызванное взаимодействием заряженных частиц солнечного ветра с магнитным полем Земли. Обычно это явление можно наблюдать в высоких широтах, например в Скандинавии или Канаде. Однако иногда мощные солнечные вспышки могут повлечь за собой появление северного сияния и в низких широтах, таких как Украина.

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Северное сияние в Украине 13 августа. Источник: Соцсети

Северное сияние в Украине 13 августа. Источник: Соцсети

Северное сияние в Украине 13 августа. Источник: Соцсети

Северное сияние в Украине 13 августа. Источник: Соцсети

Северное сияние в Украине 13 августа. Источник: Соцсети

Северное сияние в Украине 13 августа. Источник: Соцсети

Северное сияние в Украине 13 августа. Источник: Соцсети

Северное сияние в Украине 13 августа. Источник: Соцсети

Северное сияние в Украине 13 августа. Источник: Соцсети

Где наблюдалось северное сияние в Украине?

Светящееся ночное небо в нехарактерных для этого явления широтах заметили жители Львовской, Харьковской, Днепропетровской, Черниговской и Сумской областей. Световые полосы розового цвета раскрасили ночное небо, создав незабываемое зрелище.

Почему северное сияние появилось в Украине?

Причиной этого явления стал мощный геомагнитный шторм, покрывший Землю накануне. Именно он и привел к появлению северного сияния в необычных для этого явления широтах.

Украина находится слишком далеко от магнитных полюсов Земли, где обычно наблюдается северное сияние. Поэтому появление этого явления в наших широтах довольно редкое событие.

Напомним, кроме северного сияния украинцы могли наблюдать еще одно астрономическое явление – метеорный поток Персеиды. Этот ежегодный звездопад является одним из самых популярных среди астрономов-любителей.

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