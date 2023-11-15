Вчені вперше виявили на Сонці випромінення, яке нагадує полярне сяйво

На висоті близько 40 000 кілометрів над сонячною плямою, астрономи виявили незвичайне радіовипромінювання, подібне до полярного сяйва. Група дослідників під керівництвом Сіджі Ю з Технологічного інституту Нью-Джерсі зафіксувала цей невідомий тип довготривалого радіосигналу в атмосфері Сонця.

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Це відкриття сталося на висоті, де росте сонячна пляма в фотосфері, пише Sciense Alert. Дослідники визначили, що це несхоже на звичайні короткочасні сонячні радіоспалахи, які тривають лише хвилини або години. Це відкриття може значно розширити наше розуміння магнітних процесів у зорях.

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Полярне сяйво є частим явищем на Землі, але його можна виявити і в інших частинах Сонячної системи, включаючи планети та їхні супутники. Воно виникає, коли сонячні частинки захоплюються магнітним полем і взаємодіють з атмосферою, створюючи світіння. Виявлення аналогічного радіовипромінювання на Сонці вказує на подібні магнітні процеси.

Дослідники вважають, що це випромінювання пов'язане з ефектом електронно-циклотронного мазера, який виникає в межах магнітного поля. Це відкриття може вивести на нові методи вивчення магнітних активностей та плям на зорях як у Сонячній системі, так і в інших зоряних системах.

Дослідники планують аналізувати архівні дані, щоб визначити, чи є аналогічні радіосигнали в інших спалахах сонячної активності. Це відкриття відкриває нові можливості для розуміння процесів, які відбуваються в магнітних областях сонячних плям та їх вплив на сонячну активність.

Раніше NASA створила збірку звуків космосу, яку можна послухати на їхньому веб-сайті NASA Science. Раніше науковці виявили величезну порожнечу у Всесвіті завширшки 330 млн світлових років.

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