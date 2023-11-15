Ученые впервые обнаружили на Солнце излучение, напоминающее полярное сияние

На высоте около 40 000 километров над солнечным пятном, астрономы обнаружили необычное радиоизлучение, подобно полярному сиянию. Группа исследователей под руководством Сиджи Ю из Технологического института Нью-Джерси зафиксировала этот неизвестный тип продолжительного радиосигнала в атмосфере Солнца.

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Это открытие произошло на высоте, где растет солнечное пятно в фотосфере, пишет Sciense Alert. Исследователи определили, что это непохоже на обычные кратковременные солнечные вспышки, которые продолжаются лишь минуты или часы. Это открытие может существенно расширить наше понимание магнитных действий в звездах.

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Полярное сияние является частым явлением на Земле, но его можно обнаружить и в других частях солнечной системы, включая планеты и их спутники. Оно возникает, когда солнечные частицы увлекаются магнитным полем и взаимодействуют с атмосферой, создавая свечение. Обнаружение аналогичного радиоизлучения на Солнце указывает на подобные магнитные процессы.

Исследователи полагают, что это излучение связано с эффектом электронно-циклотронного мазера, возникающего в пределах магнитного поля. Это открытие может вывести новые методы изучения магнитных активностей и пятен на звездах как в Солнечной системе, так и в других звездных системах.

Исследователи планируют анализировать архивные данные, чтобы определить, есть ли аналогичные радиосигналы в других вспышках солнечной активности. Это открытие открывает новые возможности для понимания процессов, происходящих в магнитных областях солнечных пятен и их влиянии на солнечную активность.

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