Майя Санду перемогла на виборах президента Молдови

Чинна президентка Молдови Мая Санду здобула впевнену перемогу на президентських виборах, отримавши 54% голосів виборців при підрахунку 98% бюлетенів. Її головний конкурент, колишній генпрокурор Олександр Стояногло, який виступав за тісніші зв'язки з Росією, суттєво відстав.

Про це пише Bloomberg.

"Ми довели, що об'єднавшись, можемо перемогти тих, хто хотів поставити нас на коліна", – заявила Санду після оголошення попередніх результатів.

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Переобрання Санду розглядається як важлива перемога проєвропейських сил на східному кордоні ЄС, особливо на тлі спроб Росії перешкодити євроінтеграційним прагненням Молдови. Зокрема, в день голосування молдовська влада повідомила про "масоване втручання" з боку Москви, спрямоване на зрив виборчого процесу.

Значну роль у перемозі Санду відіграла молдовська діаспора, чиї голоси на закордонних дільницях забезпечили їй суттєвий відрив від опонента. Переобрана президентка підтвердила свій намір продовжувати курс на вступ Молдови до Європейського Союзу до кінця поточного десятиліття, незважаючи на протидію Кремля.

Президент України Володимир Зеленський у соцмережі Х (Twitter) привітав Санду з перемогою у другому турі виборів президента у Молдові.

"Вітання Маї Санду з перемогою на президентських виборах у Молдові. Україна підтримує європейський вибір молдовського народу і готова працювати разом задля зміцнення нашого партнерства"."Лише справжня безпека та мирна, об'єднана Європа можуть гарантувати кожній людині та кожній родині впевненість у завтрашньому дні", – написав Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський назвав передумову завершення гарячої фази війни.

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