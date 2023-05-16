Маляр про ситуацію у Бахмуті: 'звільнено близько 20 кв. км'

В українському військовому керівництві прокоментували ситуацію на Бахмутському напрямку. Там заявили про певні успіхи наших захисників та визнали проблеми, яких додає російська федерація.

Так, 16 травня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила в Телеграм-каналі, що наші війська всього за кілька днів змогли відтіснити ворога з території близько 20 квадратних кілометрів. Однак, на півночі та півдні цього напрямку точаться важкі бої.

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"Водночас, ворог дещо просувається в самому Бахмуті, вщент знищуючи місто артилерією. Крім того, ворог підтягує підрозділи професійних десантників. Тривають важкі бої з різним результатом", – написала Маляр.

За її словами, українські бійці працюють на межі можливостей та навіть роблять неможливе. "Те, що оборона Бахмута триває стільки місяців та ще й на певних ділянках є просування – це надзусилля наших бійців та високий рівень фаховості командування обороною", – сказала вона.

Заступниця Резнікова нагадала, що нашим захисникам вдається досягати позитивних результатів попри те, що росіяни мають значну перевагу не лише у кількості, а й в озброєнні.

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"Разом з тим, завдяки діям наших військових, ще з минулого літа не може реалізувати свої плани на Бахмутському напрямку", – резюмувала Маляр.

Нагадаємо, у Бахмуті на Донеччині майже рік тривають запеклі бої, однак російським інтервентам не вдається встановити контроль над містом, попри те, що туди закидають величезну кількість "вагнерівців". За даними Білого дому, з грудня 2022 року росіяни втратили у Бахмуті близько 100 тисяч осіб.

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