Марсохід Curiosity зробив цікавий знімок на Марсі: знахідка здивувала вчених

Марсохід NASA Curiosity нещодавно знайшов цікаву знахідку на Червоній планеті – камінь, який здивував вчених. Дослідники збираються вивчити його хімічний склад та з'ясувати походження.

По це повідомляють на сайті NASA. Космічний апарат відправив на Землю цікавий знімок на 3709 день свого перебування на Марсі.

У каменя вже є навіть своя власна назва – "Пау Бару". Вчені поки не можуть точно сказати, звідки походить цікава знахідка, але припускають,що це може бути залишок метеориту або матеріал обломку гори Шарп. На світлині видно, що камінь лежить на червоному марсіанському ґрунті та має незвичайний сірий колір.

"Mastcam отримає кілька спектральних зображень на тій самій цілі та на цілі "Пау Бару", яку видно у верхньому правому куті зображення Mastcam" – зазначили в повідомленні.

Найближчим часом, учені намагатимуться проаналізувати Пау Бару для визначення його складу та можливого походження.

Варто додати, що це не перша висадка Curiosity на Марс. У 2012 році він уже висаджувався на Марс з метою дослідити кратер "Гейл" – великий ударний басайн із багатошаровою масивною горою посередині.

У 2014 році Curiosity задокументував надзвичайно великий метеорит під назвою "Lebanon I" і менший фрагмент під назвою "Lebanon IІ". Науковці були здивовані: залізний метеорит шириною 2 метри не розпався під час падіння в атмосферу Марса

У 2016 марсохід знайшов на поверхні гарячої планети дивний темний об'єкт, який за розмірами був пропорційний як м'яч для гольфу. Після проведеного хімічного аналізу вчені виявили великий вміст заліза, нікелю та фосфору, що свідчило про те, що це залізо-нікелевий метеорит. Попередні приклади можливих метеоритів вже бачили на Марсі, але цей був першим дослідженим. Його назвали – "Яйцева скеля".

UAportal раніше повідомляв, що NASA опублікувало вражаючі фото Місяця з мінімальної відстані, які зафіксував космічний корабель Orion

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