Марсохід NASA сфотографував вражаючий металевий метеорит, якому може бути мільярди років

Марсохід NASA Curiosity на червоній планеті біля кратера Гейл помітив та сфотографував металевий метеорит. Цей нікелево-залізний шматок має прізвисько "Какао".

Як повідомляє Universe Today, цей метеорит візуально виділявся з навколишнього середовища Марсу. Він мав гладку поверхню, округлу форму та ознаки проходження крізь атмосферу.

Шматок метеориту був покритий червоним пилом, його оточували трохи менші камені – регмагліпти. Какао близько 30 см у довжину. Дослідники космосу вважають, що він міг пролежати на поверхні Марса протягом тривалого часу.

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Видання зазначає, що залізо-нікелеві метеорити є найрідкіснішим типом метеоритів, бо на їх долю припадає близько 6% падінь, що колись спостерігалися. Але через їх яскравий візуальний вигляд вони надмірно представлені в колекціях. Вони здатні "пережити" проходження крізь атмосферу та є більш стійкими до атмосферних впливів.

Більшість таких метеоритів походять із ядер зруйнованих планетезималей, які утворилися на початку Сонячної системи.

Ці об’єкти були досить великими, щоб розрізнити їх, коли були розплавлені. Вони утворили ядро із щільного заліза та нікелю, подібно до Землі. Однак багато з них розбилися на астероїди. Вважається, що подібним метеоритам може бути мільярди років, вони могли утворитися до виникнення Сонячної системи.

Нагадаємо, нещодавно марсохід NASA Curiosity знайшов камінь, який здивував вчених.

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