Масштабна аварія: у рф потяг зійшов із рейок, постраждали близько 100 осіб (відео)
У Волгоградській області росії у понеділок, 29 липня, стався інцидент з пасажирським потягом, який прямував з Казані до Адлера. Потяг зійшов з рейок, внаслідок чого, за попередніми даними, постраждали приблизно 100 осіб.
Про це повідомляє російський Telegram-канал Astra.
За даними ЗМІ, які посилаються на оперативні служби, 8 вагонів пасажирського поїзда зійшли з рейок у Волгоградській області.
Понад 320 осіб і 100 одиниць техніки задіяно в ліквідації наслідків аварії, до вильоту готують два гелікоптери Мі-8, повідомляє пропагандистське ЗМІ РИА-Новости з посиланням на МНС.
Водія вантажівки, з яким зіткнувся поїзд, госпіталізовано.
Загалом у потязі, за попередньою інформацією, перебували 800 пасажирів.
Нагадаємо, 27 липня у Волгоградській області рф розбився винищувач Су-34.
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