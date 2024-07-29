Масштабна аварія: у рф потяг зійшов із рейок, постраждали близько 100 осіб (відео)

У Волгоградській області росії у понеділок, 29 липня, стався інцидент з пасажирським потягом, який прямував з Казані до Адлера. Потяг зійшов з рейок, внаслідок чого, за попередніми даними, постраждали приблизно 100 осіб.

Про це повідомляє російський Telegram-канал Astra.

За даними ЗМІ, які посилаються на оперативні служби, 8 вагонів пасажирського поїзда зійшли з рейок у Волгоградській області.

Понад 320 осіб і 100 одиниць техніки задіяно в ліквідації наслідків аварії, до вильоту готують два гелікоптери Мі-8, повідомляє пропагандистське ЗМІ РИА-Новости з посиланням на МНС.

Водія вантажівки, з яким зіткнувся поїзд, госпіталізовано.

Загалом у потязі, за попередньою інформацією, перебували 800 пасажирів.

Нагадаємо, 27 липня у Волгоградській області рф розбився винищувач Су-34.

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