Масштабна ДТП на Львівщині: зіткнулися автобус, вантажівка та кілька авто, є загиблі та 35 постраждалих (фото)

Зранку 11 жовтня у Львівській області в ДТП потрапило одразу кілька транспортних засобів. Серед них автобус сполученням Варшава-Одеса, вантажівка компанії "Нова пошта" та кілька легкових автомобілів.

У Патрульній поліції Львівщини повідомили, що масштабна аварія сталася близько 6 години на обʼїзній дорозі Львова.

"У районі села Чишки, на автодорозі М-06 Київ - Чоп сталася масова ДТП з потерпілими за участю автобуса міжнародних перевезень "Варшава – Одеса", вантажного автомобіля "Нова Пошта" та кількох легкових транспортних засобів", – повідомили патрульні.

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Масштабна ДТП у Львівській області. Джерело: t.me/lvivpatrolpolice Масштабна ДТП у Львівській області. Джерело: t.me/lvivpatrolpolice

Масштабна ДТП у Львівській області. Джерело: t.me/lvivpatrolpolice Масштабна ДТП у Львівській області. Джерело: t.me/lvivpatrolpolice

Масштабна ДТП у Львівській області. Джерело: t.me/lvivpatrolpolice Масштабна ДТП у Львівській області. Джерело: t.me/lvivpatrolpolice

Станом на 8:45 11 жовтня відомо про трьох загиблих та 27 травмованих (травми різного ступеня важкості).

"На жаль, вже троє загиблих. Патрульні організували реверсний рух на цій ділянці дороги", – повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Він додав, що кількість постраждалих зросла до 35. Серед постраждалих є шестеро дітей.

"На місце ДТП виїжджали 11 бригад медиків. Потерпілим надають всю необхідну допомогу. Обставини аварії зʼясовують правоохоронці", – написав Козицький у своєму Telegram-каналі.

Місце, де сталася ДТП. Джерело: google.com/maps Місце, де сталася ДТП. Джерело: google.com/maps

У Патрульній поліції попередили водіїв, що рух транспорту скеровують через м. Винники у напрямку Чопу. Через Давидів у напрямку Києва. Патрульні організували реверсний рух на ділянці дороги, де сталася ДТП.

Нагадаємо, на Рівненщині зіштовхнулися автоцистерна та маршрутний автобус. Загинули щонайменше 14 осіб, серед яких – дитина.

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