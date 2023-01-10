Масштабна пожежа спалахнула на складі у Москві, для гасіння задіяли авіацію (відео)

На північному сході російської столиці у вівторок, 10 січня, спалахнула масштабна пожежа на території автосервісу. У пресслужбі московського ГУ МНС рф повідомили, що площа пожежі складає дві тисячі квадратних метрів.

Пожежі надано третій номер складності з п'яти, рятувальники попередили про загрозу розповсюдження вогню на будівлі, що розташовані поруч, тому з них почали евакуйовувати людей. Зокрема, з гуртожитку, що розташований біля автосервісу довелося вивести 230 людей.

"Будівля, де почалася пожежа на вулиці Добролюбова, різнорівнева. Одна частина адміністративна, там є гуртожиток, а в складській частині зберігається парфумерна продукція. Людей з метою безпеки евакуювали з адміністративної частини", – йдеться у повідомленні МНС москви.

Для гасіння пожежі задіяно 140 рятувальників та 48 одиниць. Під час пожежі у центральній частині палаючого складу стався обвал на площі 500 кв. м.

Рятувальники також повідомили, що для гасіння пожежі задіяли авіацію. Завдяки цьому вдалося ліквідувати відкрите горіння.

"Завдяки оперативним та злагодженим діям пожежно-рятувальних підрозділів вдалося не допустити поширення пожежі на суміжні будинки", – повідомили рятувальники.

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