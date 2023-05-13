Масований обстріл 13 травня: в Хмельницькому влучання в критичний об’єкт, на Миколаївщині в промислове підприємство (подробиці)

У ніч на 13 травня російська терористична армія вкотре атакувала мирні українські міста. За даними Командування Повітряних сил ЗСУ, цієї ночі Україну було атаковано з північного та південного напрямків 21 ударними БпЛА "Shahed-136/131".

Сили ППО на різних напрямках ліквідували 17 дронів-камікадзе. Крім того, уночі знищено БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10".

"На жаль, є влучання ворожих безпілотників по об’єктах інфраструктури на Хмельниччині. Місцева влада та служби працюють над ліквідацією наслідків", – йдеться у повідомленні.

Що відомо про масову атаку росіян у ніч на 13 травня:

Першим під удар потрапив Миколаїв.

Як повідомив керівник обласної адміністрації Віталій Кім, унаслідок атаки зафіксовано влучання у підприємства міста та у п'ятиповерхівку.

О другій ночі Кім написав у Телеграмі: "Все логічно. Атакували ковбасу, потім "нашу рябу", потім хліб… Пожежа також на першому поверсі жилої п'ятиповерхівки. Без жертв, троє травмованих у житловому будинку. Пожежі ліквідовано".

Під ранок Віталій Кім повідомив деталі російської атаки. За його словами ворог ударними дронами іранського виробництва "Shahed-136/131" атакував місто о 01:23.

"Через влучання боєприпасів пошкодження зазнав п’ятиповерховий житловий будинок та зруйновано двоповерхову будівлю на підприємстві. Внаслідок обстрілу виникли пожежі на обох обʼєктах, які були оперативно ліквідовані підрозділами ГУ ДСНС України в Миколаївській області. Троє людей постраждали", – написав він.

За його інформацією, сили повітряного командування "Південь" на Миколаївщині цієї ночі збили один ударний БПЛА ворога.

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Також про прильоти повідомили у Хмельницькій ОДА. "Сьогодні під час повітряної тривоги ворог атакував Хмельниччину. На жаль, маємо приліт по критичній інфраструктурі. Об'єкт знаходиться за межами населених пунктів. Зберігаємо спокій. Відповідні служби працюють. Окремі потяги сьогодні слідуватимуть зміненим графіком", – йдеться у повідомленні.

У мерії міста Хмельницького розповіли, що унаслідок вибухових хвиль в місті пошкоджено будинки.

Міський голова Хмельницького Олександр Симчишин у Фейсбуці написав: "У Хмельницькому прильотів не зафіксовано. Однак у результаті терористичної атаки є влучання в об’єкт на території однієї з громад Хмельницького району. Пожежа триває. Унаслідок вибухових хвиль у Хмельницькому пошкоджено навчальні заклади, медичні заклади, адміністративні будівлі, промислові об’єкти, багатоповерхові та індивідуальні житлові будинки".

Симчишин повідомив, що "є постраждалі й поранені мешканці громади. Кількість уточнюється".

Перший заступник начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін під час телемарафону уточнив, що унаслідок обстрілів є 5 травмованих жителів громади.

Київська міська військова адміністрація зранку 13 травня повідомила, що "ворог здійснив напад, використовуючи виключно безпілотні літальні апарати".

У Києві повітряна тривога тривала 2,5 години, оскільки в небі у напрямку столиці були зафіксовані іранські баражуючі боєприпаси "Shahed". "Всі ворожі дрони, які рухалися курсом на Київ, успішно знищені... В столиці руйнувань та травмованих не зафіксовано", - зазначив начальник КМВА Сергій Попко.

На Київщині внаслідок падіння безпілотника пошкоджень зазнав житловий будинок. Про це повідомив речник ДСНС Олександр Хорунжий.

На Львівщині мешканці теж чули вибухи вночі. Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що це працювало ППО у сусідньому регіоні. "Була загроза атаки ворожими дронами-камікадзе. У Львівській області спокійно. Звуки вибухів, які чули у різних районах нашої області, – це відлуння роботи ППО в іншій області".

Нагадаємо, 3 травня ворог масово атакував житлові будинки та об'єкти інфраструктури у Київській, Запорізькій, Черкаській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях. Також було зафіксовано приліт по Миколаєву. Ворог застосував ракети та іранські дрони-камікадзе.

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