Медовий, Яблучний та Горіховий: коли в Україні відзначають три Спаси

У серпні християни відзначатимуть одразу три значні церковні свята, що у давнину називалися "спасівкою". Перший Спас називають Медовим. Його відзначають на Маковія, 14 серпня.

Цього дня церква відзначає "Винесення чесних древ Животворчого Хреста Господнього", або "Свято Всемилостивого Спасу та Пресвятої Богородиці". Цього дня починається й Успенський пост, що завершиться 28 серпня на свято Успіння Пресвятої Богородиці.

Медовим перший Спас називають тому, що вважалося, що від 14 серпня пасічники розпочинають збір меду. Цього дня зведено носити до церкви на освячення мед та випічку з маком. А ще селяни надвечір вживали медовуху, яку готували з торішнього меду якраз на свято.

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Вважається, що освячений на Маковія мед має цілющу силу та здатен лікувати від багатьох хвороб. Дані люди вірили, що від Медового Спаса стає холодніше: "прийшов Медовий Спас – проводжай літо".

Другий Спас – Яблучний. 19 серпня церква відзначає Преображення Христове. Цього дня відбувається освячення нового врожаю яблук. На яблучний Спас збирають стиглі яблука і ласують ними вперше після освячення в церкві. Багато людей вірять, що цього дня яблука стають магічними й виконують бажання. За народними прикметами, цього дня починають відлітати журавлі.

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Третій Спас – Горіховий. Він відзначається 29 серпня. Горіховим його назвали тому, що у давнину цього дня було заведено збирати лісові горіхи, а напередодні пекти хліб, пироги та булки з борошна нового врожаю, щоб зранку раніше освятити свіжу випічку в церкві. Тому третій Спас називали ще й Хлібним. Після третього Спаса відлітають останні ластівки.

Нагадаємо, у травні 2023 року Священний Синод та Архиєрейський Собор УПЦ вирішив, що Українська Православна Церква перейде на Новоюліанський календар.

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