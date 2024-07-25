Механік назвав чотири вживані авто, які 'ніколи не треба купувати'

Купівля вживаного автомобіля може бути стресовою, особливо для тих, хто не має глибоких знань у цій сфері. Вибір вживаного авто – відповідальне рішення, яке вимагає ретельного підходу.

Щоб уникнути розчарувань, варто прислухатися до порад досвідчених фахівців. Механік назвав чотири моделі, які, на його думку, краще не розглядати як варіант для покупки.

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Ford F150 (2004-2010)

Лонг підкреслив, що автомобілі з двигуном Ford 5.4 Triton V8 мають проблеми з фазорозподілювачем і ланцюгом ГРМ. Ремонт може вимагати повної заміни двигуна, що коштуватиме від 6 до 7 тисяч доларів.

Європейські авто з пробігом понад 150 000 миль

Mini Cooper, Mercedes, BMW, Land Rover або Jaguar зазвичай потребують великих фінансових вкладень після досягнення цього пробігу. Лонг наголосив, що ремонт таких автомобілів може коштувати від 1 до 3 тисяч доларів кожні три-шість місяців.

Автомобілі General Motors з двигунами 3.1 або 3.4 V6.

Ці авто мають проблеми з прокладками головки та впускного колектора, що призводить до витоку охолоджувальної рідини в оливу і пошкодження двигуна.

Позашляховики Subaru 2000-х років.

Лонг зазначив, що у цих моделей є хронічні проблеми з головними прокладками, ремонт яких може коштувати від 2 до 4 тисяч доларів.

Експерт наголосив, що завжди є кращі альтернативи цим вживаним автомобілям, і радить уникати їх за будь-яких обставин.

Раніше ми повідомляли, які авто можна купити в Україні за тисячу доларів.

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