Мімкойни домінують у криптовалютному інтересі 2024 року, за даними CoinGecko

У 2024 році мімкойни захопили увагу криптовалютних інвесторів, ставши найбільш обговорюваною і популярною категорією на ринку криптовалют. Згідно з дослідженням CoinGecko, мімкойни становили майже третину інтересу інвесторів протягом року.

Мімкойни на передовій

Дослідження CoinGecko, яке аналізувало трафік сайту з 1 січня по 21 грудня, показало, що мімкойни домінували в криптовалютній розповіді з часткою 31% від загального інтересу. Ці токени, які часто характеризуються спекулятивним характером і мінімальним фокусом на технічних основах, пережили вибухове зростання та волатильність, викликаючи як захоплення, так і скептицизм.

Мімкойни на базі Solana стали значним трендом, зайнявши майже 8% інтересу інвесторів, тоді як мімкойни на блокчейні Base від Coinbase посіли 11-те місце з понад 2% інтересу. Крім того, мімкойни, пов'язані зі штучним інтелектом і тематикою котів, посіли 15-те і 16-те місця, що свідчить про зростаючу диверсифікацію в ринку мімкойнів.

Загальна ринкова капіталізація мімкойнів досягла $113,2 мільярда, при цьому Dogecoin (DOGE) лідирує з $49,3 мільярда, а Shiba Inu (SHIB) з $13,8 мільярда.

Токени зі штучним інтелектом тримають позиції

Попри домінування мімкойнів, криптовалюти, пов'язані зі штучним інтелектом, які були топовою категорією у 2023 році, у 2024 році зайняли друге місце. Інтерес до токенів зі штучним інтелектом зріс порівняно з попереднім роком, досягнувши майже 13% загального інтересу, порівняно з 11% у 2023 році.

Токени AI-агентів, здатні автономно виконувати завдання, привернули значну увагу. Яскравим прикладом стала ситуація, коли AI-акаунт "Truth Terminal" просував мімкойн GOAT, вартість якого зросла до $1,3 мільярда. Проте токени зі штучним інтелектом залишаються меншою частиною $44,8-мільярдного ринку криптовалют зі штучним інтелектом, де лідирують проєкти Near Protocol (NEAR) та Internet Computer (ICP).

Спекулятивна привабливість мімкойнів

Попри відсутність внутрішньої цінності, мімкойни стали основою для трейдерів, які шукають високоризикові та високоприбуткові можливості. Спекулятивний характер цих токенів продовжує приваблювати як новачків, так і досвідчених трейдерів, які хочуть скористатися короткостроковими вигодами.

Зі зростанням Bitcoin на 123% з початку року та широким підйомом ринку криптовалют, мімкойни зайняли свою нішу як яскраву, хоча й непередбачувану, частину екосистеми.

Під кінець року увага до мімкойнів підкреслює спекулятивні настрої криптовалютного ринку, тоді як розвиток наративів навколо штучного інтелекту та блокчейн-інновацій забезпечує 2024 рік різноманітними можливостями та викликами для інвесторів.

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