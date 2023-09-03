Менше, ніж за попередньою оцінкою: Вчені назвали скільки людей потрібно для колонізації Марса

Нове дослідження, проведене групою американських вчених, приходить до висновку, що мінімальна кількість людей, яка може забезпечити стабільну колонію на Марсі, складає всього 22 особи. Це дослідження використовувало моделювання та симуляцію для визначення оптимального розміру початкової популяції для успішної марсіанської колонії.

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Про це пише Science Alert. Ця кількість значно менша, ніж раніше оцінювалася, а саме 110 осіб. Хоча більше людей може зробити колонію більш стійкою, витрати на місію зростуть з кожним додатковим учасником.

Проте важливою є не лише кількість, але й типи особистостей. Дослідники виявили, що правильне поєднання різних типів особистостей є ключовим фактором для успіху колонії в умовах ізоляції на Марсі.

Дані висновки, хоч і потребують рецензування, були ретельно описані у статті, опублікованій на сервері препринтів arXiv.

Майбутній запуск місії на Марс для людства стає все більш необхідністю, а не просто можливістю. Хоча багато деталей щодо довгострокової колонії чи бази на Марсі ще невідомі, вже зараз зрозуміло, що це буде надзвичайно складно і вимагатиме вирішення численних технічних, інженерних, психологічних та соціальних проблем.

Вчені вказують на значущість аспектів, таких як видобуток ресурсів і забезпечення необхідних товарів землею, а також психологічні та поведінкові аспекти. Для кращого розуміння міжособистісних та психологічних аспектів життя майбутніх марсіанських колоністів вчені використовували методику агентного моделювання, яка допомогла вивчити взаємодію різних типів особистостей в системі.

Агентне моделювання – це методика, яка часто застосовується у медичних і економічних дослідженнях та дозволяє аналізувати взаємодію "агентів" в системі, що приймають рішення. Ця система може включати людей, об'єкти, місцезнаходження та час.

Вчені визначили чотири типи особистостей для агентного моделювання:

Приємні, з низькою конкурентоспроможністю, низькою агресією та слабкою зацикленістю на рутині. Соціальні люди, які є помірно конкурентоспроможними, активними в соціальних взаємодіях та потребують соціальної взаємодії, але мають низьку рутинну фіксацію. Реактивні, помірковано конкурентні, активні у соціальних взаємодіях та зациклені на рутині. Невротики, які є дуже конкурентними, соціально агресивними, сильно зациклені на рутині та мають проблеми з нудьгою.

Кожному агенту було також надано навички з управління та інженерії, а також враховувалися інші фактори, такі як наявність ресурсів та міжособистісні стосунки.

Для отримання результатів вчені провели 5 запусків своєї моделі протягом 28 років, змінюючи кількість учасників від 10 до 170, та тестували навіть менші початкові популяції.

Оскільки існують чотири критичні завдання, які потрібно виконувати постійно, такі як виробництво повітря, води, їжі, а також управління відходами і ліквідація аварій, розмір початкової популяції 10 осіб було визнано абсолютним мінімумом для стабільного існування колонії. Таку саму кількість кожного типу особистостей було включено в кожен початковий набір.

Після 28 років дослідження мінімальна початкова популяція, яка може підтримувати популяцію більше 10 осіб, складала 22 людини. Проте тип особистості виявився критичним фактором, і тільки особистості типу "Приємний" змогли вижити на протязі всього дослідження. Невротики виявилися найменш живучими та спричинили зменшення населення Марса. Таким чином, вибір психологічного складу екіпажу є критично важливим аспектом планування майбутніх місій на Марс.

Нагадаємо, астрономи змогли зафіксувати радіосигнал з далекої галактики, на відстані 8,8 мільярда світлових років від Землі. Він може бути пов'язаний з інопланетною цивілізацією.

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