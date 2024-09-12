Метеопатам стане гірше: магнітні бурі посиляться та триватимуть дві доби

Магнітна буря червоного рівня небезпечності, що почалася на Землі 10 вересня, посилилася до шести балів й розтягнеться аж на три доби. Щоправда, до кінця тижня її сила знизиться до трьох балів.

За даними сервісу Meteoagent, у четвер, 12 вересня, магнітні бурі сягли небезпечного червоного рівня, їхня сила становила 5 балів. У п'ятницю, 13 вересня, шторми посиляться до шести балів, а у суботу, 14 вересня, сила геомагнітних коливань знизиться до 4 балів.

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Магнітні бурі: календар

Магнітні бурі, графік на вересень 2024. Джерело: meteoagent.com/solar-flares-storms Магнітні бурі, графік на вересень 2024. Джерело: meteoagent.com/solar-flares-storms

Що називається магнітною бурею?

Магнітна буря — це різке порушення магнітного поля Землі, спричинене викидами плазми та сонячного вітру від активності на Сонці, таких як сонячні спалахи та корональні викиди маси. Коли заряджені частинки досягають Землі, вони взаємодіють із її магнітосферою, викликаючи коливання в магнітному полі, що може вплинути на техніку, здоров'я людей і атмосферні явища.

Скільки балів магнітні бурі?

Магнітні бурі вимірюються за шкалою К-індексу, яка варіюється від 0 до 9 балів:

0-3 бали: спокійні умови, немає суттєвих впливів.

4-5 балів: помірні магнітні бурі, можливі незначні порушення зв'язку.

6-7 балів: сильні бурі, можуть викликати збої в роботі супутників і енергосистем.

8-9 балів: дуже потужні бурі, що впливають на роботу техніки та значно підвищують ризик для здоров'я чутливих до цього людей.

Що відбувається з людиною під час магнітних бур?

Магнітні бурі можуть впливати на здоров'я людей, особливо тих, хто має хронічні захворювання або підвищену чутливість до змін погоди. Можливі симптоми:

Головний біль і мігрені

Підвищений артеріальний тиск

Загальна слабкість і втома

Проблеми зі сном

Погіршення настрою та тривожність

Що робити під час магнітної бурі?

Щоб зменшити вплив магнітних бур на здоров'я, можна дотримуватися таких рекомендацій:

Відпочивати: намагайтеся уникати зайвого фізичного та психічного навантаження. Пити багато води: це допомагає знизити головні болі та підтримувати баланс в організмі. Контролювати артеріальний тиск: особливо людям із серцево-судинними захворюваннями. Приймати вітаміни: особливо магній та вітаміни групи B, які допомагають нервовій системі. Уникати стресу: обмежте контакти з негативними факторами. Займатися легкими фізичними вправами: це допоможе покращити циркуляцію крові.

Нагадаємо, науковці з'ясували, що масштабна сонячна буря "подарувала" Землі нове радіаційне кільце.

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