Метеоритний потік Ліриди: що це таке та коли можна буде побачити

Метеорний потік Ліриди, який ми можемо спостерігати щороку почався ще 14 квітня, але його пік ми побачимо вранці 23 квітня. Метеорний потік – це явище, під час якого ми бачимо в небі яскраві смуги світла. Деякі люди називають їх “падаючими зірками". Метеорний потік виникає, коли до атмосфери Землі потрапляють уламки комет та згорають.

23 квітня о 04:00 ранку за київським часом у пік метеорного потоку Ліриди ви зможете спостерігати справжнє світлове шоу. До речі, таку цікаву назву метеорний потік отримав тому що уламки прилітають із сузір‘я Ліри.

Про це пише Daily Mail.

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Вчені стверджують, що камені з метеорного потоку входять в земну атмосферу зі швидкістю 180 тисяч км/год, нагріваючись при цьому до 1600 градусів Цельсія. Через це і виникає яскраве світіння.

Метеорний потік Ліриди був першим виявленим астрономами явищем. Це сталось на території Китаю у 687 році до нашої ери. Астрономи радять спостерігати за метеоритним потоком за містом – там чистіше небо. Падаючі зірки можна побачити неозброєним оком: в ніч на неділю в небі буде з’являтись по 18 сяючих метеоритів щогодини.

Якщо ви пропустите метеорний потік 23 квітня, будете мати шанс спостерігати за ще одним: 6 травня. Тоді очікується по 50 “ падаючих зірок" на годину.

Нагадаємо, в ніч на 20 квітня був зафіксований сильний спалах у небі над Києвом. Є припущення, що це був метеорит.

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