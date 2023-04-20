"ППО не працювала": Юрій Ігнат прокоментував дивний спалах над Києвом

Юрій Ігнат, речник Повітряних Сил, повідомив Суспільному, що ППО не працювало в ніч на 20 квітня, коли був зафіксований спалах у небі над Києвом. Він також додав, що на Київщині не було зафіксовано атак противника цього разу, тому що Повітряні Сили займаються збиванням повітряних цілей, які атакують Україну.

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Відповідаючи на запитання про згадку у їхньому телеграм-каналі про "уточнення", Ігнат зауважив, що "нам почали приписувати космічні тарілки...хтось має про це уточнити, але не ми".

Раніше, в ефірі телемарафону "Єдині новини", речник Повітряних Сил прокоментував ситуацію у небі над Києвом, заявивши, що не може точно сказати, що сталося, оскільки це питання для фахівців.

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"Ці кадри, які ви показуєте, це мабуть завтра вже буде точно прокоментовано. Що це саме було. Чи це було якесь небесне тіло чи це був якийсь уламок супутника, метеорита чи щось інше, якась інша аномалія. На то є спеціалісти. Повітряні сили займаються дещо іншими речами. Ми збиваємо повітряні цілі, які атакують Україну. На Київщині не було зафіксовано атак противника цього разу", – сказав Ігнат.

Нагадаємо, у Києві ввечері 19 квітня люди побачили сильний спалах у небі. Місцеві мешканці також повідомляють про звуки, які нагадують вибухи.

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