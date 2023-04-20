"ПВО не работала": Юрий Игнат прокомментировал странную вспышку над Киевом

Юрий Игнат, спикер Воздушных Сил, сообщил Общественному, что ПВО не работало в ночь на 20 апреля, когда была зафиксирована вспышка в небе над Киевом. Он также добавил, что на Киевщине не были зафиксированы атаки противника на этот раз, потому что Воздушные Силы занимаются сбиванием воздушных целей, которые атакуют Украину.

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Отвечая на вопрос об упоминании в их телеграмм-канале об "уточнении", Игнат отметил, что "нам начали приписывать космические тарелки... кто-то должен уточнить об этом, но не мы".

Ранее, в эфире телемарафона "Единые новости", пресс-секретарь Воздушных Сил прокомментировал ситуацию в небе над Киевом, заявив, что не может точно сказать, что произошло, поскольку это вопрос для специалистов.

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"Эти кадры, которые вы показываете, это, пожалуй, завтра уже будет точно прокомментировано. Что это было. Это было какое-то небесное тело или это был какой-то обломок спутника, метеорита или что-то другое, какая-то другая аномалия. На то есть специалисты. Воздушные силы занимаются несколько другими вещами. Мы сбиваем воздушные цели, которые атакуют Украину. В Киевской области не были зафиксированы атаки противника на этот раз", - сказал Игнат.

Напомним, в Киеве вечером 19 апреля люди увидели сильную вспышку в небе. Местные жители также сообщают о звуках, напоминающих взрывы.

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