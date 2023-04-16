В Киеве парк 'Муромец' превратился в озеро из-за наводнения (видео)

В Киеве из-за наводнения парк "Муромец" превратился в водоем. Весенние паводки затопили не только территорию парка, но и 10747 га сельхозугодий в Волынской, Ровенской и Черкасской областях.

Очевидцы опубликовали в сети видео, снятое с помощью дрона, на котором видно, как сильно поднялась вода. Подтопленными оказались беседки, спортивные корты, магазины, кафе и ресторанчики.

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Парк "Муромец" расположен в Деснянском районе Киева между двумя спальными районами – Оболонью на правом берегу Днепра и Выгуровщиной-Троещиной – на левом.

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Добавим, сейчас в Украине продолжается сезонное повышение уровня воды в пределах рек Днепр, Десна, Сейм, Припять, Горынь и Западный Буг. Гидрологическая ситуация контролируется, однако местами происходят значительные подтопления.

Напомним, в столице, в начале бульвара Шевченко, где долгие годы стоял памятник Ленину, предлагают установить бесплатный общественный туалет.

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