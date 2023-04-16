У Києві парк 'Муромець' перетворився на озеро через повінь (відео)

У Києві через повінь парк "Муромець" перетворився на водойму. Весняні паводки затопили не лише територію парку, але й 10 747 га сільгоспугідь у Волинській, Рівненській та Черкаській областях.

Очевидці опублікували у мережі відео, зняте за допомогою дрона, на якому видно, як сильно піднялася вода. Підтопленими опинилися альтанки, спортивні корти, магазини, кафе та ресторанчики.

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Парк "Муромець" розташований у Деснянському районі Києва між двома спальними районами – Оболонню на правому березі Дніпра, та Вигурівщиною-Троєщиною – на лівому.

Відео дня

Додамо, зараз в Україні триває сезонне підняття рівня води в межах річок Дніпро, Десна, Сейм, Прип’ять, Горинь та Західний Буг. Гідрологічна ситуація контрольована, однак місцями стаються значні підтоплення.

Нагадаємо, у столиці, на початку бульвару Шевченка, де довгі роки стояв пам’ятник Леніну, пропонують встановити безплатну громадську вбиральню.

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