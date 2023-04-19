Жители Киевщины видели мощную вспышку в небе: вероятно, это был спутник (видео)

В Киеве вечером 19 апреля люди увидели сильную вспышку в небе. Местные жители также сообщают о звуках, напоминающих взрывы.

Кроме того, вспышку видели и на территории Киевской области. Видео со вспышкой опубликовали в сети.

На момент выхода новости официальной информации о природе вспышки нет. Впрочем, сразу после этого в столице и Киевской области была объявлена воздушная тревога. Мониторинговые телеграмм-каналы предупреждают о неизвестном объекте в Киевской области.

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Видео дня

Предполагается, что в 21:56 в небе можно было наблюдать падение спутника NASA, сопровождавшееся мощной зеленой свечкой.

В 22:30 в телеграмм-канале руководителя Офиса президента Андрея Ермака появилось сообщение, что вспышка и взрыв – работа нашего ПВО.

"Не беспокойтесь по поводу НЛО. Это наша ПВО", – написал он, однако впоследствии удалил сообщение.

Следует добавить, что по данным Space, 19 апреля на Землю должен был упасть "мертвый" космический аппарат NASA под названием RHESSI. Последние несколько лет он не работал.

Напомним, в столице, в начале бульвара Шевченко, где долгие годы стоял памятник Ленину, предлагают установить бесплатный общественный туалет.

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