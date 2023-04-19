Жителі Київщини бачили потужний спалах у небі: ймовірно, це був супутник (відео)

У Києві ввечері 19 квітня люди побачили сильний спалах у небі. Місцеві мешканці також повідомляють про звуки, які нагадують вибухи.

Окрім цього, спалах бачили й на території Київської області. Відео зі спалахом опублікували у мережі.

Станом на момент виходу новини офіційної інформації про природу спалаху немає. Втім, одразу після цього у столиці та Київській області оголосили повітряну тривогу. Моніторингові телеграм-канали попереджають про невідомий об'єкт на Київщині.

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Відео дня

Припускається, що о 21:56 у небі можна було спостерігати падіння супутника NASA, яке супроводжувалося потужним зеленим свіченням.

О 22:30 у телеграм-каналі керівника Офісу президента Андрія Єрмака з'явилося повідомлення, що спалах та вибух – робота нашого ППО.

"Не переймайтесь щодо НЛО. Це наша ППО", – написав він, однак згодом видалив допис.

Варто додати, що за даними Space, 19 квітня на Землю мав упасти "мертвий" космічний апарат NASA під назвою RHESSI. Протягом останніх кількох років він не працював.

Нагадаємо, у столиці, на початку бульвару Шевченка, де довгі роки стояв пам’ятник Леніну, пропонують встановити безплатну громадську вбиральню.

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