Метеозалежним рекомендується слідкувати за самопочуттям: прогноз магнітних бур на 15 травня

Магнітні бурі можуть викликати коливання атмосферного тиску, що відчувається деякими людьми у вигляді головного болю, втоми чи емоційної напруги. У четвер, 15 травня, передбачається середня активність із К-індексом 3,67. Варто зазначити, що ці прогнози можуть змінюватися протягом доби, оскільки дані оновлюються кожні три години.

Про це повідомляє Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA. Магнітна буря — це результат сонячної активності: вибухів та спалахів, під час яких у космос викидаються заряджені частинки. Досягнувши Землі, вони взаємодіють із магнітосферою, що й призводить до змін у геомагнітному полі. Коливання з К-індексом до 4 зазвичай не помітні для людини, а от коли індекс сягає позначки 5 і більше, можливий негативний вплив як на здоров’я, так і на роботу зв’язку, супутників, GPS. При сильних бурях також можливе спостереження полярного сяйва.

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Здоров’я людини під час таких періодів може помітно страждати. Деякі відчувають слабкість, головний біль, проблеми зі сном або дратівливість. Специфічного лікування не існує, однак фахівці радять підтримувати здоровий режим дня, відмовитися від важкої їжі, уникати кави та алкоголю, пити більше води, перебувати на свіжому повітрі та уникати стресів. Тим, хто має хронічні захворювання, рекомендують більше відпочивати та не забувати про необхідні ліки. Зранку допоможе контрастний душ, а ввечері — тепла ванна для розслаблення.

У періоди магнітної активності важливо уважно ставитися до свого самопочуття й за потреби звертатися до лікаря.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що насувається магнітна буря червоного рівня.

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