Міжнародні партнери збільшили обсяги постачання артилерії Україні - Зеленський

За підсумками наради з військовим керівництвом Президент України Володимир Зеленський повідомив про позитивні зміни у забезпеченні української армії. Зокрема, спостерігається збільшення обсягів міжнародної допомоги, особливо щодо артилерійського озброєння.

Під час зустрічі з Головнокомандувачем Сирським, начальником Генштабу Баргилевичем та міністром оборони Умєровим було детально обговорено ситуацію на фронті. Особлива увага приділялася Покровському, Курахівському, Торецькому та Купʼянському напрямкам. Окремо розглядалися результати Курської операції та знищення російських сил поблизу державного кордону України. Про це повідомив глава держави за підсумками наради з військовим керівництвом.

Вас також зацікавить: Зеленський сказав, чи може війна закінчитися вже цього року

Важливою темою обговорення стало також питання забезпечення Збройних Сил України безпілотними літальними апаратами вітчизняного виробництва. За словами міністра оборони Рустема Умєрова, українські виробники дронів дотримуються затверджених планів постачання. Враховуючи важливість цього напрямку, Президент доручив розширити замовлення українських безпілотників для потреб Сил оборони.

Нагадаємо, Зеленський поспілкувався з президентом Південної Кореї.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!