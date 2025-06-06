Мінімальна зарплата в ЗСУ у 2025 році: скільки отримують захисники

Грошове забезпечення військовослужбовця включає дві основні складові: оклад та додаткові виплати. Остаточний розмір суми залежить також від індивідуальних обставин.

Зокрема, важливе значення має посада військовослужбовця. Про це повідомляє "24 Канал" з посиланням на наказ Міністерства оборони №260.

Крім того, на суму виплат мають вплив такі чинники:

військове звання особи;

кваліфікація;

тривалість та інтенсивність військової служби;

умови військової служби.

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Станом на червень 2025 року мінімальний розмір оплати для рекрутів становить 20 130 гривень. Щодо інших категорій військовослужбовців, їх грошове забезпечення виглядає наступним чином:

строковики – 6 000 гривень;

інструктори – 15 000 – 30 000 гривень;

курсанти військових училищ, що перебувають на 1 – 2 курсах мають отримувати виплату рівну мінімальній зарплаті – 8 000 гривень;

курсанти військових училищ, що навчаються на 3 – 4 курсах – більш як 20 000 гривень (як контрактники).

Зауважимо, що грошові виплати військовослужбовцям повинні надходити в період з 5 до 15 числа кожного місяця.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні вже з 1 липня зміниться мінімальна зарплата.

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