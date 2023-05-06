Міс Непотопляємість: історія Вайолет Джессоп, яка пережила затоплення Титаніка, Британіка та Олімпіка

Відома як "Королева кораблів, що тонуть" і "Міс Непотоплювана", Вайолет Джессоп покладалася на свою глибоку віру та сильну волю, щоб витримати лиха на морі, а також подолати тяжку хворобу та особисті трагедії. Незважаючи на те, що вона зіткнулася зі смертю на "Британіку", незламна Джессоп продовжувала служити на океанських лайнерах до свого виходу на пенсію через 32 роки.

“Відверто кажучи, їй потрібна була робота, і все, що вона знала, – це життя на морі", – каже експерт із британського журналу Саймон Міллс.

Величезна воля до життя

Вайолет Констанс Джессоп народилася в Аргентині в 1887 році. Вона була донькою ірландських іммігрантів-католиків, які переїхали до Південної Америки і почали займатися вівчарством. В дитинстві вона перехворіла на тиф і туберкульоз, який ледь не вбив її. Те, що вона одужала було дивом.

“Вперта, майже люта жага Вайолет до життя зцілила її", – писав покійний Джон Макстоун-Грем, редактор її мемуарів .

Після смерті її батька в 1903 році 16-річна Джессоп з родиною переїхала до Англії. Щоб прогодувати свої дітей, мати Кетрін стала стюардесою, фактично служницею для заможних пасажирів, на пароплавах Королівської поштової лінії, що перетинали Атлантику.

Після п’яти років у морі Кетрін захворіла, і 21-річна Вайолет, стала єдиною підтримкою сім’ї. Вона пішла слідами матір'ї і стала стюардесою. Незважаючи на те, що Вайолет вважалася занадто молодою для цієї посади, її приємна зовнішність та володіння кількома мовами (англійською, іспанською та французькою) допомогли їй отримати роботу.

У 1911 році молода стюардеса підписала контракт на роботу на розкішному та найбільшому судні того часу RMS Olympic. Все йшло добре до 20 вересня 1911 року, коли пасажирський корабель зіткнувся з британським крейсером HMS Hawke. Олімпік отримав велику пробоїну нижче ватерлінії, але зумів доправитись в Англію.

Коли Олімпік пришвартувався на ремонт, Джессоп перейшла на судно “RMS Titanic". Менш ніж через сім місяців, 14 квітня 1912 року, елегантний лайнер через чотири дні свого першого рейсу зіткнувся з айсбергом і затонув. Загинуло понад 1500 пасажирів і членів екіпажу.

Тієї жахливої ​​ночі о 23:40 Джессоп щойно закінчила молитись, коли почула "низький, роздираючий, хрускіт". Спочатку вона припустила, що це дриль. Зрештою, “непотоплюваному" Титаніку не може загрожувати загибель. Але менше ніж через три години Джессоп дрейфувала у рятувальній шлюпці, з жахом спостерігаючи, як грандіозний корабель зник у темній, холодній Північній Атлантиці. “Звичайно, це все сон", – пригадала вона свою думку.

Читайте також: Вчені назвали найстрашніший в історії людства рік.

Велика сила віри

Коли в 1914 році почалась Велика війна, Джессоп зголосилася служити медсестрою. Деякий час вона працювала в наземних госпіталях, а потім отримала можливість служити в морі на борту “Британіка". Коли в 1916 році судно натрапило на міну біля грецького острова Кеа, Джессоп перебувала у рятувальній шлюпці, коли її затягнуло в гвинти “Британіка", які все ще крутилися. Вода стала червоною від крові, коли люди та човни були розрізані на частини масивними гвинтами.

Джессоп стрибнула у море і уникла смерті, але отримала важкий перелом черепа та глибоке поранення ноги. Пізніше на борту британського есмінця вона побачила пару знайомих облич: двох лікарів, біля яких вона стояла на колінах під час меси рано вранці. “Я знаю, що врятувало вас сьогодні, молода леді", – сказав один.

Джессоп провела наступні три роки, відновлюючись від поранень, протягом цього часу війна закінчилася, і океанські лайнери відновили перетини Атлантики. Переживши три катастрофи на морі, інша людина певно вже б не наважилась знову виходити в море. Але не Вайолет. У 1920 році вона знову підписала контракт з відремонтованим Олімпіком і продовжувала працювати стюардесою до виходу на пенсію в 1950 році у віці 63 років. Вона померла в Англії в 1971 році, у віці 83 років.

“Що дало мені сили подолати все, що послала мені доля? Просто бажання жити", – сказала вона якось подрузі. “І величезна віра в божественне втручання".

Нагадаємо, археологи в Мексиці знайшли іграшку мая.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!