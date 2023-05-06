Мисс Непотопляемость: история Вайолет Джессоп, пережившая затопление Титаника, Британика и Олимпика

Известная как "Королева тонущих кораблей" и "Мисс Непотопляемая", Вайолет Джессоп полагалась на свою глубокую веру и сильную волю, чтобы выдержать беды на море, а также преодолеть тяжелую болезнь и личные трагедии. Несмотря на то, что она столкнулась со смертью на "Британике", несгибаемая Джессоп продолжала служить на океанских лайнерах до своего ухода на пенсию через 32 года.

"Откровенно говоря, ей нужна была работа, и все, что она знала, - это жизнь на море", - говорит эксперт из британского журнала Саймон Миллс.

Огромная воля к жизни

Вайолет Констанс Джессоп родилась в Аргентине в 1887 году. Она была дочерью ирландских иммигрантов-католиков, которые переехали в Южную Америку и начали заниматься овцеводством. В детстве она переболела тифом и чуть не убившим ее туберкулезом. То, что она поправилась было чудом.

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"Упрямая, почти лютая жажда Вайолет к жизни исцелила ее", - писал покойный Джон Макстоун-Грэм, редактор ее мемуаров.

После смерти ее отца в 1903 году 16-летняя Джессоп с семьей переехала в Англию. Чтобы прокормить своих детей, мать Кэтрин стала стюардессой, фактически служанкой для состоятельных пассажиров, на пересекавших Атлантику пароходах Королевской почтовой линии.

После пяти лет в море Кэтрин заболела, и 21-летняя Вайолет стала единственной поддержкой семьи. Она пошла по следам матери и стала стюардессой. Несмотря на то, что Вайолет считалась слишком молодой для этой должности, ее приятный облик и владение несколькими языками (английским, испанским и французским) помогли ей получить работу.

В 1911 году молодая стюардесса подписала контракт на работу на роскошном и крупнейшем судне того времени RMS Olympic. Все шло хорошо до 20 сентября 1911 года, когда пассажирский корабль столкнулся с британским крейсером HMS Hawke. Олимпик получил большую пробоину ниже ватерлинии, но сумел дойти до Англии.

Когда Олимпик пришвартовался на ремонт, Джессоп перешла на судно RMS Titanic. Менее чем через семь месяцев, 14 апреля 1912 года, элегантный лайнер через четыре дня своего первого рейса столкнулся с айсбергом и затонул. Погибло более 1500 пассажиров и членов экипажа.

В ту ужасную ночь в 23:40 Джессоп только что закончила молиться, когда услышала "низкий, раздирающий, хруст". Сначала она предположила, что это дрель. В конце концов, "непотопляемому" Титанику не может угрожать гибель. Но менее чем через три часа Джессоп дрейфовала в спасательной шлюпке, с ужасом наблюдая, как грандиозный корабль исчез в темной, холодной Северной Атлантике.

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Большая сила веры

Когда в 1914 г. началась Великая война, Джессоп вызвалась служить медсестрой. Некоторое время она работала в наземных госпиталях, а затем получила возможность служить в море на борту "Британика". Когда в 1916 году судно наткнулось на мину у греческого острова Кеа, Джессоп находилась в спасательной шлюпке, когда ее затащило в винты "Британика", которые все еще вертелись. Вода стала красной от крови, люди и лодки были разрезаны на части массивными винтами.

Джессоп прыгнула в море и избежала смерти, но получила тяжелый перелом черепа и глубокое ранение ноги. Позже на борту британского эсминца она увидела пару знакомых лиц: двух врачей, возле которых она стояла на коленях во время мессы рано утром. "Я знаю, что спасло вас сегодня, молодая леди", - сказал один.

Джессоп провела следующие три года, восстанавливаясь от ранений, за это время война закончилась, и океанские лайнеры возобновили пересечения Атлантики. Пережив три катастрофы на море, другой человек, вероятно, уже не решился бы снова выходить в море. Но не Вайолет. В 1920 году она снова подписала контракт с отремонтированным Олимпиком и продолжала работать стюардессой до выхода на пенсию в 1950 году в возрасте 63 лет. Она скончалась в Англии в 1971 году, в возрасте 83 лет.

Что дало мне силы преодолеть все, что послала мне судьба? Просто желание жить", - сказала она однажды подруге. "И огромная вера в божественное вмешательство".

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