Митрополита УПЦ МП з Вінниччини, який виправдовував війну проти України, засудили на п'ять років

Суд оголосив про ув'язнення на п'ять років митрополита однієї з Вінницьких єпархій Української православної церкви Московського патріархату. Йдеться про митрополита Тульчинського та Брацлавського УПЦ МП Іонафана, в миру Анатолій Єлецьких.

Чоловік виправдовував війну проти України. Про це повідомили у пресслужбі Служби безпеки України.

"За матеріалами Служби безпеки України засуджено ще одного митрополита УПЦ (МП) – голову Тульчинської єпархії у Вінницькій області, який публічно виправдовував російську збройну агресію проти України. Суд підтвердив доказову базу, зібрану спецслужбою, і призначив клірику покарання – 5 років позбавлення волі", – йдеться у повідомленні.

Читайте також: Суд відпустив "Пашу Мерседеса": за екснамісника Лаври внесли майже мільйон доларів застави

Зазначається, що митрополит поширював серед вірян листівки з пропагандою, у яких закликав до зміни державних кордонів України. Також на одному з сайтів РПЦ він розміщував публікації, де підтримував окупантів та їхні військові злочини.

Нагадаємо, раніше СБУ провела обшуки у керівництва УПЦ МП у Кіровоградській області. Йдеться про Кіровоградську та Олександрійську єпархії.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм канал!