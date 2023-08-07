Митрополита УПЦ МП из Виннитчины, оправдывавшего войну против Украины, осудили на пять лет

Суд объявил о заключении на пять лет митрополита одной из Винницких епархий Украинской православной церкви Московского патриархата. Речь идет о митрополите Тульчинском и Брацлавском УПЦ МП Ионафане, в мире Анатолии Елецком.

Мужчина оправдывал войну против Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины.

"По материалам Службы безопасности Украины осужден еще один митрополит УПЦ (МП) – глава Тульчинской епархии в Винницкой области, который публично оправдывал российскую вооруженную агрессию против Украины. Суд подтвердил доказательную базу, собранную спецслужбой, и назначил клирику наказания – 5 лет лишения свободы" – говорится в сообщении.

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Отмечается, что митрополит распространял среди верующих листовки с пропагандой, призывающих к изменению государственных границ Украины. Также на одном из сайтов РПЦ он размещал публикации, где поддерживал оккупантов и их военные преступления.

Напомним, ранее СБУ провела обыски у руководства УПЦ МП в Кировоградской области. Речь идет о Кировоградской и Александрийской епархиях.

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