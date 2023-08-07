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Митрополита УПЦ МП из Виннитчины, оправдывавшего войну против Украины, осудили на пять лет

Анастасия Крыщук

Митрополита УПЦ МП из Виннитчины, оправдывавшего войну против Украины, осудили на пять лет

Суд объявил о заключении на пять лет митрополита одной из Винницких епархий Украинской православной церкви Московского патриархата. Речь идет о митрополите Тульчинском и Брацлавском УПЦ МП Ионафане, в мире Анатолии Елецком.

Мужчина оправдывал войну против Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины.

"По материалам Службы безопасности Украины осужден еще один митрополит УПЦ (МП) – глава Тульчинской епархии в Винницкой области, который публично оправдывал российскую вооруженную агрессию против Украины. Суд подтвердил доказательную базу, собранную спецслужбой, и назначил клирику наказания – 5 лет лишения свободы" – говорится в сообщении.

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Отмечается, что митрополит распространял среди верующих листовки с пропагандой, призывающих к изменению государственных границ Украины. Также на одном из сайтов РПЦ он размещал публикации, где поддерживал оккупантов и их военные преступления.

Митрополита УПЦ МП из Виннитчины, оправдывавшего войну против Украины, осудили на пять лет
Митрополита УПЦ МП из Виннитчины, оправдывавшего войну против Украины, осудили на пять лет

Напомним, ранее СБУ провела обыски у руководства УПЦ МП в Кировоградской области. Речь идет о Кировоградской и Александрийской епархиях.

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