Мобілізація-2024: як діяти офіцерам запасу

Важлива інформація для офіцерів запасу, які закінчили військову кафедру при вищих навчальних закладах:

Згідно з законом про мобілізацію, ви залишаєтесь військовозобов'язаними, навіть якщо вас раніше зняли з обліку. Це пов'язано з тим, що граничний вік перебування у запасі для молодшого та старшого офіцерського складу другого розряду був збільшений до 60 років. Про це пише noviny.live.

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Що вам потрібно зробити:

Оновити свої дані у військовому обліку. Це можна зробити через ЦНАП, Резерв+ або ТЦК.

Пам'ятайте: навіть якщо ви не проходили строкову службу, ви все одно маєте військове звання та повинні бути готові до мобілізації у випадку війни.

Детальніше про особливості мобілізації офіцерів запасу з військової кафедри:

Вік: до 60 років.

до 60 років. Звання: лейтенант, молодший лейтенант, капітан, майор.

лейтенант, молодший лейтенант, капітан, майор. Посади: відповідно до військової спеціальності, отриманої на кафедрі.

відповідно до військової спеціальності, отриманої на кафедрі. Можливість мобілізації: так, у випадку війни.

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